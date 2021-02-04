Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдет не в Германии, как было запланировано изначально. Немецкое правительство запретило въезд в страну с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Запрет действует минимум до 17 февраля, встреча назначена на 16 февраля.

Теперь у «Лейпцига» есть время до понедельника, чтобы предложить УЕФА альтернативное место проведения матча на нейтральной территории. Не исключается вариант, при котором команды поменяются правом быть хозяйкой встречи, и сначала сыграют на «Энфилде», а 10 марта – в «Ред Булл Арене», сообщает ESPN.

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Делать исключений для спортсменов и спортивных организаций власти не станут, отмечается в заявлении министерства внутренних дел Германии.

«Ливерпуль» занял первое место в группе D, набрав 13 очков. Мерсисайдцы опередили «Аталанту», «Аякс» и «Мидтьюланн».

«Лейпциг» с 12 баллами стал вторым в группе H, пропустив вперед «ПСЖ», но обогнав «МЮ» и «Истанбул».

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