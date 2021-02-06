28 мая 2011 года «Барселона» вынесла «МЮ» в одном из самых зрелищных финалов ЛЧ: после той игры сэр Алекс Фергюсон осознал, что его время в футболе подходит к концу. Казалось, «блауграна» Гвардиолы будет доминировать еще долго, а сам Пеп обновит все рекорды по выигранным Кубкам чемпионов, но тот титул так и остался последним в карьере коуча.

Ниже – хроника всех проигранных кампаний и причины, по которым Хосеп критически отдалился от самого престижного трофея.

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Как Гвардиола вылетал из Лиги чемпионов?

2012 год. Пеп капитально выгорел в «Барселоне» и устал вести ментальную войну с Моуринью. К финишу того сезона Гвардиола словно постарел на 10 лет и мечтал поскорее уйти в годичный отпуск. В чемпионате Испании «Барсу» цинично грохнул «Реал», а в ЛЧ случилась сенсация: еще более мертвый «Челси» собрался и ушатал фаворита. Пепа расстроил даже Месси, который пульнул ключевой пенальти в перекладину.

2014 год. В первом сезоне в «Баварии» Гвардиола выиграл Бундеслигу еще в марте, то есть за семь туров до конца. После этого случилась лигочемпионская катастрофа: во-первых, игроки реально вырубились и расплескали концентрацию, во-вторых, полуфинал против «Реала» проводили на фоне смерти Тито Вилановы. Пеп смотрел на поле стеклянными глазами и видел, как его измельчают с общим счетом 0:5.

2015 год. Гвардиола максимально освоился в Мюнхене и сделал «Баварию» по-настоящему солидной, но в полуфинале все испортил праймовый Месси. За последние 15 минут первого матча Лео оформил дубль (итоговый счет – 3:0) и обеспечил мощнейшие афтершоки несчастному Жерому Боатенгу. Снова вылет, снова по делу.

2016 год. После «Реала» и «Барсы» Пеп нарвался на «Атлетико» и тоже проиграл. Первую встречу Симеоне взял за счет гениального прорыва Сауля (додержали 1:0), а потом аккуратно уступил 1:2 и заслуженно шагнул в финал.

2017 год. Первый сезон Гвардиолы в «Сити» вышел объективно ужасным: никаких титулов и абсолютно дурацкий вылет от «Монако» в ЛЧ. Андердог вонзил шесть голов за два матча и окончательно убедил Пепа, что стариков из обороны надо разгонять. Казалось, в следующий раз все будет иначе.

2018 год. В четвертьфинале Хосепу выпал злющий «Ливерпуль», которому было нечего терять. Матчменеджмент Клоппа напоминал стратегию раннего Макрегора: Юрген просто выскочил, оглушил Гвардиолу и повел 3:0 в первые полчаса. За оставшиеся 150 минут Пеп так и не очнулся от хэдшотов.

2019 год. Самый обидный вылет Гвардиолы – теперь от «Тоттенхэма». В первом матче «Сити» не показал вообще ничего (0:1, два удара в створ, незабитый пенальти Куна), а во втором повел 4:2, но внезапно пропустил от Льоренте. На последних минутах Агуэро толкнул мяч в сетку, Пеп отпраздновал выход в полуфинал, а потом ВАР отменил гол. Жуткое разочарование.

2020 год. В пандемийном четвертьфинале нужно было всего лишь выиграть один матч у «Лиона». Вместо этого Пеп уехал из Португалии с 1:3 и ночными кошмарами после промаха Стерлинга. За такое унижение каталонского коуча пристыдила даже суровая леди Александра Зинченко Влада Седан.

Что общего у разных поражений Пепа?

Многочисленные вылеты Гвардиолы логично разделить на три категории.

Явные андердоги: «Челси», «Монако», «Лион». Здесь Хосеп должен винить строго себя: все три раза у него был более мощный состав, но он бездарно использовал ресурсы. Причем если в первых двух случаях подготовка была крайне слабой, то перед «Лионом» Хосеп явно перестарался и запутал собственных игроков. Найти баланс пока не получилось.

Равные матчи: «Атлетико» и «Тоттенхэм». Оба раза Гвардиоле не хватало одного гола против команд, которые в теории были чуть слабее «Баварии» и «Сити», но вытерпели и бились до последнего. Здесь вопросы и к мотивационным скиллам Хосепа, и к исполнению пенальти: возможно, это совпадение, но Мюллер и Агуэро однозначно подвели коуча. С другой стороны, у Пепа были и красивые волевые победы – например, над «Ювентусом» в 2016-м после 0:2 в первые полчаса. Поэтому говорить о тотальной бесхарактерности не совсем справедливо.

Полные деконструкции: «Реал», «Барселона», «Ливерпуль». Из этой тройки стыдно может быть только за мастер-класс от мерсисайдцев – все же в том сезоне АПЛ «Сити» смотрелся гораздо увереннее. Но Клоппу было нечего терять, и он хладнокровно придушил Пепа, который жутко боялся снова облажаться в ЛЧ.

Домашнее поражение «Баварии» от «Реала» в полуфинале ЛЧ-2013/14 Фото: Getty Images

Какие выводы по Хосепу?

Проигранные ЛЧ делают Гвардиолу не сильнее, а тревожнее. Он анализирует вылеты, находит миллион второстепенных промахов и безжалостно накручивает себя. Из-за этого Пеп мутировал в тренера, не умеющего проводить матчи, в которых решается абсолютно все.

В чемпионате, где можно все исправить, каталонец показывает себя королем. В национальных кубках, которые не стремно слить на ранних стадиях, Хосеп снова один из лучших, ведь он спокоен, расслаблен и уверен в фирменной тактике. Но Лига чемпионов – крайне больная тема. Гвардиола словно ощущает, что как бы роскошно он не проскочил группу, весной его все равно прибьют – даже если это будет совершенно алогично. Характерный факт: за 4,5 года работы в «Сити» Гвардиола прошел в ЛЧ только мертвые «Шальке» с «Базелем» и перестроечный «Реал». Причем после «Мадрида» Пеп сразу спекся – кажется, на Зидана ушли вообще все силы и идеи.

Очевидно, что у Гвардиолы развился комплекс важного турнира. Пеп знает, как боссы и фанаты «Сити» ждут Кубка чемпионов, и поэтому принимает суетливые решения. Чтобы с этим справиться, надо абстрагироваться от статуса ЛЧ и перестать бояться провала.

Пепу пора осознать: хуже уже не будет, его и так выбили восемь разных клубов за девять календарных лет. Поэтому пришло время выдохнуть и наконец сыграть в Европе так же, как в условном Кубке Англии или очередном туре АПЛ. Иначе Гвардиола снова будет грустить на пресс-конференции, а юристы «Сити» так и не поймут, ради чего они спасали клуб от бана в Лиге чемпионов.

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