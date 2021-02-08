Пресс-служба УЕФА подтвердила, что первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится на нейтральном поле.
В организации сообщили, что игру проведут в столице Венгрии Будапеште. «Гладбах» примет «Сити» на «Пушкаш-Арене» в запланированные даты – 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
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«УЕФА благодарит «Боруссию» и «Манчестер Сити» за их тесное сотрудничество и поддержку. Также мы выражаем благодарность Федерации футбола Венгрии за помощь и согласие в проведении данного матча», – говорится в пресс-релизе европейской ассоциации.
- Ранее в воскресенье, 7 февраля, «Лейпциг» и «Ливерпуль» узнали, что сыграют первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште. Это также связано с ограничениями немецких властей на авиасообщение с Великобританией. Бан на воздушные перелеты действует до 17 февраля, но «РБ» и мерсисайдский клуб сыграют в Венгрии 16-го числа.
- Ответная игра «Гладбаха» с «горожанами» намечена на 16 марта. Предварительно она пройдет на «Этихаде».
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