УЕФА снял обвинение в расизме с арбитра Себастьяна Колцеску, который был резервным судьей на матче «ПСЖ» – «Истанбул».
К румынскому арбитру и его бригаде не будут применены санкции или дисциплинарные взыскания, сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в твиттере.
Чемпионат Франции
Неймар: «Грустно, когда меня называют ныряльщиком и плаксой»
Инцидент случился в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда Колцеску выделил помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо как «черного парня». Такое определение не понравилось как самому Вебо, так и нападающему турецкого клуба Демба Ба. После ссоры с судьями футболисты отказались возвращаться на поле, а матч был доигран на следующий день.
- В случае признания вины Колцеску его могли отстранить на 10 матчей за проявление расизма.
- Матч «Пари Сен-Жермен» – «Истанбул» завершился победой парижан со счетом 5:1.
Чемпионат Франции
Неймар пропустит месяц из-за травмы и не сыграет с «Барселоной»
Чемпионат Франции
Неймар опять получил травму. Через 5 дней – «Барса»