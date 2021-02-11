УЕФА снял обвинение в расизме с арбитра Себастьяна Колцеску, который был резервным судьей на матче «ПСЖ» – «Истанбул».

К румынскому арбитру и его бригаде не будут применены санкции или дисциплинарные взыскания, сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в твиттере .

Инцидент случился в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда Колцеску выделил помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо как «черного парня». Такое определение не понравилось как самому Вебо, так и нападающему турецкого клуба Демба Ба. После ссоры с судьями футболисты отказались возвращаться на поле, а матч был доигран на следующий день.