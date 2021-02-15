«Барса» и «Париж» встретятся впервые за четыре года – с того самого матча, когда Неймар забивал будущей, Серхи Роберто клал на 95-й минуте, а каталонцы побеждали 6:1 в самом феноменальном камбэке в истории ЛЧ.
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Барселоны» точно не сыграют четыре футболиста. Коутиньо и Фати давно травмированы, уже перенесли операцию и восстанавливаются. У Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта мышечные повреждения. При этом два защитника Араухо и Пике восстановились и вернулись в общую группу перед матчем с «ПСЖ». Но их участие под вопросом, все перед игрой будет решать тренер Куман.
Неймар, «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
Одним из главных лиц матча должен был стать Неймар. Но его унесли на носилках во встрече Лиги 1 с «Каном», бразилец точно пропустит первую игру с «Барсой» и может не выйти в ответной. Сроки восстановления – около месяца. Вместе с Неем в больничку уехали Ди Мария, Дагба и Бернат. Вероятно, не появится на поле Рафинья, у которого мышечная травма.
Форма
У «Барселоны» в восьми последних матчах лишь одно поражение – от «Севильи» в Кубке Короля за восемь дней до встречи с «ПСЖ». Причем в каждой из победных игр «сине-гранатовые» забивали минимум два мяча.
Такая же ситуация у «Парижа», только у них один луз в девяти матчах. Столичный клуб в конце января непонятно как проиграл «Лорьяну» – Неймар сделал дубль, но Рико вытащил мяч из сетки на 91-й минуте. И если каталонцы стабильно пропускают в победных встречах, то у «Сен-Жермен» шесть сухих матчей из этих девяти.
Лицом к лицу
«Барселона» – «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
- В восьми очных матчах «Барселона» выиграла половину. «ПСЖ» взял два, еще две игры завершились вничью (в апреле 2013 года);
- После перехода в «Париж» Неймар сыграл лишь в 103 матчах из 192 возможных. То есть бразилец был доступен всего лишь 53,6% времени;
- Ней в составе «ПСЖ» пропустит 1/8 финала в третий раз из четырех. Единственный сезон, когда 222-миллионный форвард принимал участие в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, команда дошла до финала и уступила «Баварии» – это розыгрыш-2019/20.
- «Барса» клала минимум два мяча в шести из восьми личных встреч против «Сен-Жермен»;
- Лионель Месси в 10 матчах 2021 года забил девять мячей и отдал три результативные передачи;
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «Барселоны»: 2,04
Ничья: 3,92
Победа «ПСЖ»: 3,44
Где смотреть
Прямую трансляцию на территории России будет вести общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ». Игра начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени. Также в платном эфире встречу покажет «Матч! Футбол 3». Самая веселая текстовая трансляция будет доступна и на Eurosport.ru. Ее проведет Дмитрий Панферов, подключайтесь в 22:45 мск.