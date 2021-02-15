«Барса» и «Париж» встретятся впервые за четыре года – с того самого матча, когда Неймар забивал будущей, Серхи Роберто клал на 95-й минуте, а каталонцы побеждали 6:1 в самом феноменальном камбэке в истории ЛЧ.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Барселоны» точно не сыграют четыре футболиста. Коутиньо и Фати давно травмированы, уже перенесли операцию и восстанавливаются. У Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта мышечные повреждения. При этом два защитника Араухо и Пике восстановились и вернулись в общую группу перед матчем с «ПСЖ». Но их участие под вопросом, все перед игрой будет решать тренер Куман.

Неймар, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Одним из главных лиц матча должен был стать Неймар. Но его унесли на носилках во встрече Лиги 1 с «Каном», бразилец точно пропустит первую игру с «Барсой» и может не выйти в ответной. Сроки восстановления – около месяца. Вместе с Неем в больничку уехали Ди Мария, Дагба и Бернат. Вероятно, не появится на поле Рафинья, у которого мышечная травма.

Форма

У «Барселоны» в восьми последних матчах лишь одно поражение – от «Севильи» в Кубке Короля за восемь дней до встречи с «ПСЖ». Причем в каждой из победных игр «сине-гранатовые» забивали минимум два мяча.

Такая же ситуация у «Парижа», только у них один луз в девяти матчах. Столичный клуб в конце января непонятно как проиграл «Лорьяну» – Неймар сделал дубль, но Рико вытащил мяч из сетки на 91-й минуте. И если каталонцы стабильно пропускают в победных встречах, то у «Сен-Жермен» шесть сухих матчей из этих девяти.

Лицом к лицу

«Барселона» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

В восьми очных матчах «Барселона» выиграла половину. «ПСЖ» взял два, еще две игры завершились вничью (в апреле 2013 года);

После перехода в «Париж» Неймар сыграл лишь в 103 матчах из 192 возможных. То есть бразилец был доступен всего лишь 53,6% времени;

Ней в составе «ПСЖ» пропустит 1/8 финала в третий раз из четырех. Единственный сезон, когда 222-миллионный форвард принимал участие в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, команда дошла до финала и уступила «Баварии» – это розыгрыш-2019/20.

«Барса» клала минимум два мяча в шести из восьми личных встреч против «Сен-Жермен»;

Лионель Месси в 10 матчах 2021 года забил девять мячей и отдал три результативные передачи;

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 2,04

Ничья: 3,92

Победа «ПСЖ»: 3,44

Где смотреть

Прямую трансляцию на территории России будет вести общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ». Игра начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени. Также в платном эфире встречу покажет «Матч! Футбол 3». Самая веселая текстовая трансляция будет доступна и на Eurosport.ru. Ее проведет Дмитрий Панферов, подключайтесь в 22:45 мск.

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