12 лет назад в Лейпциге простаивал огромный стадион на 44 тысячи мест. Одна из крупнейших арен страны, на которой прошло пять матчей чемпионата мира-2006, не имела собственной команды. Но в 2009-м Red Bull арендовал стадион и запустил одну из самых красивых историй в современном футболе. Производитель энергетика практически с нуля создал клуб, которому хватило десяти лет на путь со дна Бундеслиг до соперничества с «Баварией» и «Дортмундом» и полуфинала Лиги чемпионов.

Во главе «Лейпцига» семь лет работает молодой и изобретательный президент – Оливер Минтцлафф. Во многом именно топ-менеджеру клуб обязан быстрым успехом. Всего 15 лет назад Оливер даже не думал, что станет успешным руководителем – тогда спортсмен заканчивал не слишком удачную карьеру профессионального бегуна на длинные дистанции.

Чемпионат Германии «Зальцбург» и «Лейпциг» = ❤️. Немцы забрали Собослаи и еще 17 игроков 17/12/2020 В 19:49

Ральф Рангник и Оливер Минтцлафф Фото: Getty Images

Оливер родился в 1975-м. С детства парень увлекался легкой атлетикой и, в конце концов, посвятил ей молодость. Минтцлафф дважды участвовал в чемпионатах мира по полумарафону: в 1998-м атлет прибежал 70-м, а через год опустился на 10 строчек. С 2000-го бегун шесть раз подряд входил в сборную Германии для участия в чемпионате Европы по кроссу. Лучшая позиция на евротурнирах – 39-е место в 2003-м. Два года спустя Оливер выиграл 10-километровый прибрежный марафон, стал вице-чемпионом Германии по кроссу и ушел из спорта на пике.

Мужчина получил образование в сфере связей с общественностью и еще в 2000-м маркетологом в Puma, а затем возглавил рекламный отдел. В конце нулевых Минтцлафф одним из первых медиаменеджеров понял, что спортивные бренды уже нельзя называть чисто спортивными. Теперь это мода. Футболисты работают моделями, тренеры носят кроссы со строгими костюмами, фанаты ходят в джерси на работу и в кроссовках – в театры.

В течение 2010-х Puma начала сотрудничество с суперзведами шоубизнеса: собственные коллекции повседневной одежды для «Кошек» разработали Усэйн Болт, Рианна, Кара Делевинь, The Weeknd, Young Thug, Кайли Дженнер, Big Sean. Минтцлафф понял: если ты не лидер рынка, то у тебя есть возможность рисковать и отличаться. Благодаря основам, которые заложила работа Оливера, к середине 2010-х прибыль корпорации достигла 3,9 млрд долларов в год (4,8 млрд было у Under Armor – ближайшего конкурента adidas и Nike).

«Лейпциг» Фото: Getty Images

После Puma менеджер перешел на работу в агентство Ferber Marketing, где консультировал знаменитостей. Одним из клиентов оказался Ральф Рангник – глава футбольного подразделения Red Bull.

Тут необходимо объяснить. Завод энергетиков раньше спонсировал только соревнования по экстремальным видам спорта и ассоциировался с тусовками подростков. Но со временем компания поняла, что ее аудитория выросла, перешла на работу в офисы и теперь обсуждает футбол, сидя перед теликами дома. Поэтому Red Bull вошел в футбольный бизнес, приобрел несколько полумертвых клубов в Австрии, Германии, Бразилии, Гане и США и переименовал их все в «Ред Булл». Именно эти клубы и курировал Рангник. Бывшие спортсмены легко нашли общие точки. Рангнику понравился пробивной маркетолог, и он предложил ему место президента «РБ Лейпциг», который только-только вырвался из зональных немецких лиг в третью Бундеслигу.

Пока немецкие фаны хейтили клубную ориентацию на бизнес (якобы у него нет истории и души), Минтцлафф вел «Лейпциг» к светлому будущему. Специалист по марафонам на собственном опыте знал, как важно грамотно планировать силы, чтобы добиваться максимума на длинных дистанциях. Поэтому в клубе ввели строгий потолок зарплат. Ни один футболист не получал больше трех миллионов евро. Еще «быки» не тратят деньги на готовых звезд и делают ставку на молодые таланты со небольшим ценником: 14 миллионов евро за 20-летнего Тимо Вернера, 12 млн за 19-летнего Оливера Берка и 29 млн за 21-летнего Наби Кейта.

Ральф Рангник и Оливер Минтцлафф Фото: Getty Images

В результате за четыре последних сезона «Лейпциг» лишь один раз ушел в минус на трансферном рынке. Каждый год клуб устанавливает рекорд продаж, отправляя в топ-клубы выращенных звезд. Дайо Упамекано стоил 10 миллионов три года назад, а ушел в «Баварию» за 42. Трансфер Вернера в «Челси» принес 53 млн. Продажа Кейта в «Ливерпуль» добавила в бюджет 60 мультов.

Навязать борьбу лидерам рынка при минимальных ресурсах – второй скилл бывшего бегуна, который он прокачал в Puma. Поэтому взвешенный подход в управлении позволяет молодому клубу бороться с великой «Баварией» за титул в Германии и второй раз подряд выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В еврокубках маленький «Лейпциг» ломал «МЮ», «ПСЖ», громил «Тоттенхэм» и «Монако». А еще на классе уничтожал денежный мешок из Санкт-Петербурга, который выигрывал Кубок УЕФА за год до рождения «Лейпцига».

Благодаря таким результатам Минтцлафф заслужил максимальное доверие от Red Bull и получил должность его друга Ральфа Рангника, который ушел в отставку с поста главы футбольного направления. Теперь Оливер займется всей футбольной империей Red Bull. Завод энергетиков никогда не был так близок к мировому господству.

Другие тексты о Лиге чемпионов:

Чемпионат Италии La Gazzetta dello Sport: Рангник получит 75 млн евро на трансферы, если возглавит «Милан» 05/04/2020 В 12:59