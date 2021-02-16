Юрген Клопп принимает экзамен у молодого и перспективного соотечественника Юлиана Нагельсманна в двух частях. Первая очная ставка пройдет в… Венгрии, на нейтральном поле, что сильно снижает шансы полуфиналиста ЛЧ-2020/21: «РБ Лейпциг» дома и на выезде – две разные команды в этом сезоне.

Форма

Лига чемпионов УЕФА Бегун поднял Puma и «РБ». Кто рулит соперником «Ливерпуля» 3 ЧАСА НАЗАД

Дела мерсисайдцев давненько не шли настолько плохо. Всего три победы в 12 последних официальных матчах. Последние три матча команда проиграла с общим счетом 2:8, а некогда надежный вратарь Алиссон напоминает знаменитого Лоиса Кариуса.

«РБ» же последние четыре матча в Кубке и чемпионате Германии выиграл, но из серьезных соперников в этой серии был только «Байер» (1:0). В двух самых сложных матчах с Нового года – против «Боруссии» (1:3) и «Вольфсбурга» (2:2) – «Лейпциг» набрал только один балл.

Кто посмотрит матч по ТВ

Из лазаретов обеих команд скоро можно будет набирать полноценные символические сборные. У немцев с коленями выбыли Беньямин Хенрикс, Эмиль Форсберг, Фабрис Хартманн, Конрад Лаймер, а новичок команды Доминик Собослаи разбавил эту компанию пахом. Проблемы «Ливерпуля» посерьезнее: во-первых, команда давно страдает из-за отсутствия Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка, во-вторых, «красным» не помогут с разными болячками Диогу Жота, Жоэль Матип и Наби Кейта. Под вопросом выход на поле таких игроков, как Фабиньо, Бен Дэввис, Джеймс Милнер и Дивок Ориги.

Цифры говорят

Немецкая команда – очень молодая. Неудивительно, что прежде соперники не встречались.

А вот с Нагельсманном «Ливерпуль» Клоппа пересекался: в сезоне-2017/18 «красные» не пустили Юлиана с «Хоффенхаймом» на групповой этап ЛЧ – 2:1, 4:2.

Кстати, «Лейпциг» успел четырежды сыграть с англичанами в ЛЧ – 3 победы и одно поражение.

«Ливерпуль» четыре раза играл с немецкими командами на нейтральном поле: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Прогнозы

Победа «РБ Лейпциг»: 3,13

Ничья: 3,60

Победа «Ливерпуля»: 2,28

Как отмечалось выше «быки» на своей арене весьма опасны – «ПСЖ» и «Ман Юнайтед» уезжали из Лейпцига битыми. В Бундеслиге «РБ» набрал дома 28 очков из 33 возможных(лучший результат на турнире). Но правительство Германии лишило «РБ» этого преимущества, закрыв границы с Великобританией. В итоге матч пройдет в Будапеште, фактически на нейтральном поле, а вдали от родного дома команда Юлиана Нагельсманна намного уязвимее: в том же домашнем чемпионате всего 16 баллов из 30 в гостях – только шестой показатель. Ну 0:5 от «МЮ» в Англии не забываем. Вот почему букмекеры верят в начало возрождения «Ливерпуля».

Вряд ли нынешняя оборона мерсисайдцев способна не пропустить от неплохой атаки «Лейпцига». Так что лучше зарядить на победу «Ливерпуля» при том, что обе забьют, за 3,97.

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире битву Нагельсманна и Клоппа покажут «Матч! Футбол 1». Если же доступа к картинке нет, то заходи на нашу текстовую трансляцию.

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