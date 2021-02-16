Лига чемпионов возвращается на наши экраны, а редакция Eurosport – в Clubhouse. Предлагаем подготовиться заранее и перед матчами «Барселона» – «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» – «Ливепуль» поразмышлять о шансах команд.
Ждем тебя сегодня в 22:00 (мск), за час до начала футбола. Максим Акманцев (главный редактор), Михаил Бирюков (шеф-редактор), Павел Городницкий (автор) и Дмитрий Панферов (автор) обсудят все важные темы, которые касаются Лиги чемпионов: от постковидной экономики до игровых проблем фаворитов.
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Залетай в комнату Eurosport – вот она, прямо по ссылке.
- Ждем! Еще раз – сегодня в 22:00.
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