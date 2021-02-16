Лига чемпионов возвращается на наши экраны, а редакция Eurosport – в Clubhouse. Предлагаем подготовиться заранее и перед матчами «Барселона» – «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» – «Ливепуль» поразмышлять о шансах команд.

Ждем тебя сегодня в 22:00 (мск), за час до начала футбола. Максим Акманцев (главный редактор), Михаил Бирюков (шеф-редактор), Павел Городницкий (автор) и Дмитрий Панферов (автор) обсудят все важные темы, которые касаются Лиги чемпионов: от постковидной экономики до игровых проблем фаворитов.

Лига чемпионов УЕФА «Ливерпуль» выходит из кризиса. Ведь «Лейпциг» оставили без козыря 5 ЧАСОВ НАЗАД

Залетай в комнату Eurosport – вот она, прямо по ссылке.

Ждем! Еще раз – сегодня в 22:00.

Лига чемпионов УЕФА Бегун поднял Puma и «РБ». Кто рулит соперником «Ливерпуля» 7 ЧАСОВ НАЗАД