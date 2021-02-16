Лига чемпионов возвращается сразу топовыми играми. Сегодня, 16 февраля, на «Камп Ноу» «Барселона» примет «ПСЖ», а на нейтральном поле в Венгрии, на «Пушкаш Арене», «РБ Лейпциг» сразится с «Ливерпулем». Обе встречи начнутся в 23:00 (мск).

Матч «Лейпцига» с «Ливерпулем» состоится не в Германии, потому что местные власти не пускают на свою территорию из стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Ответные встречи запланированы на 10 марта. Также на этой неделе, в среду, состоятся матчи «Порту» – «Ювентус» и «Севилья» – «Боруссия».

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Далее актуальные посты буду наверху.

21:15. Маурисио Почеттино сделал пару комплиментов оппоненту – аргентинцу нравится игра «Барсы» при Кумане.

«Дома в Лондоне я внимательно следил за эволюцией «Барселоны» с тех пор, как ее возглавил Роналд Куман. Совершенно очевидно, что команда начала новую главу в своей истории. Едва оказавшись в «Барселоне», Куман начал работу, стремясь выжать максимум из команды. Прошло семь месяцев, какие-то идеи Роналда уже воплощены в жизнь. Что самое главное, вся команда знает, чего от нее хочет тренер. Я вижу крепкую команду с талантливыми футболистами и четким планом на игру. Эта команда построена для громких побед и обладает классными бойцовскими качествами. У нее менталитет победителя, как и должно быть в больших клубах.

В «ПСЖ» такая же ситуация – мы тоже хотим сражаться и побеждать. Безусловно, нам нужно разработать подробный план – как мы будем атаковать против «Барселоны», как собираемся сдерживать соперника. Но мы верим в наших футболистов, которые должны наилучшим образом выполнить свою работу для достижения положительного результата», – сообщил Почеттино для UEFA.com.

21:05. Роналд Куман перед игрой заявил, что для победы над «ПСЖ» его команде нужна лучшая форма Лионеля Месси.

«У нас есть уверенность, которая поможет пройти дальше. У каждой команды есть потери. Если мы хотим выбить их, мы должны все правильно делать. Уверен, это будет интересный матч. И они, и мы сильны. Мы должны действовать более эффективно, чем когда-либо, и сосредоточенно сыграть в обороне. Это противостояние будет равным. Месси вовлечен в процесс, и я вижу, что он счастлив. Ему легче, когда одноклубники следуют за ним. Нам нужна его лучшая форма, чтобы справиться с «ПСЖ», – приводит слова Кумана ESPN.

20:43. А что скажете про матч в Венгрии?

КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ? «РБ» крупно победит «РБ» победит минимально Ничья 0:0 или 1:1 Результативная ничья «Ливерпуль» крупно победит «Ливерпуль» победит минимально

20:27. Кого считаете фаворитом суперматча «Барсы» и «ПСЖ»?

КТО ВЫИГРАЕТ ПЕРВЫЙ МАТЧ? «Барселона» «ПСЖ» Будет ничья

20:15. Составы команды мы узнаем примерно за час до игры, а вот так выглядят заявки «ПСЖ» и «Барселоны» на матч. «Лейпциг» и «Ливерпуль» свои заявки перед игрой не публиковали.

Лига чемпионов УЕФА «Барса» и «ПСЖ»? Выбери победителя суперматча ЧЕРЕЗ 36 МИНУТ