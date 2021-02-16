Болельщики «Барселоны» встретили президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи криками и оскорблениями перед матчем команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Толпа фанатов выразила негодование из-за желания «ПСЖ» подписать контракт с Лионелем Месси.

«Оставь Месси в покое, вор!» – закричал один из фанатов, когда Аль-Хелаифи вышел из машины. «Сукин сын!» – воскликнул другой поклонник «Барсы». Еще один каталонец решил не оскорблять миллиардера, а попросил денег. «Дайте мне миллион евро», – сказал он.