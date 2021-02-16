Болельщики «Барселоны» встретили президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи криками и оскорблениями перед матчем команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Толпа фанатов выразила негодование из-за желания «ПСЖ» подписать контракт с Лионелем Месси.
«Оставь Месси в покое, вор!» – закричал один из фанатов, когда Аль-Хелаифи вышел из машины. «Сукин сын!» – воскликнул другой поклонник «Барсы». Еще один каталонец решил не оскорблять миллиардера, а попросил денег. «Дайте мне миллион евро», – сказал он.
Лига чемпионов УЕФА
1-й матч «Барсы» с «ПСЖ» после 6:1. Неймара не будет – а Месси?
- Главным претендентом на Месси считается именно «ПСЖ».
- Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021-го.
- Матч «Барселона» – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 23:00 (мск).
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