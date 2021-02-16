В Каталонии состоялся матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен». Игру из-за травм пропускали Неймар, Анхель ди Мария, Хуан Бернат, Филиппе Коутиньо и несколько других игроков, но это не помешало командам выдать крутой матч.

В первой половине голами обменялись главные звезды команд. Лионель Месси забил четвертый мяч в Лиге чемпионов с не самого однозначного пенальти на 27-й минуте матча, но Килиан Мбаппе после крутой комбинации почти сразу (32') сравнял счет. А вот во второй половине царили гости: Мбаппе снова закинул второй мяч (65'), дал слово Мойзе Кину (70'), а потом на 85-й минуте оформил хет-трик точным выстрелом в девятку ворот Марк-Андре тер Стегена.

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«Барселона» – «Пари Сен-Жермен» – 1:4

  • Ответная игра состоится 10 марта в Париже. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
  • 17 февраля состоятся первые матчи между «Ювентусом» и «Порту», а также «Севильей» и дортмундской «Боруссией».

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