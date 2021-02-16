Английский «Ливерпуль» встречался с немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Они играли в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдского клуба.

В первом тайме Дани Ольмо пробил в штангу уже на пятой минуте. Испанец выпрыгнул под кросс Анхелиньо и пробил в ближний угол, но Алиссон лишь увидел удар в левую трубу ворот.

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На 37-й минуте Роберто Фирмино даже забил мяч в сетку, но этот гол отменили. Садио Мане продавил Дайо Упамекано у лицевой линии и вырезал пас во вратарскую, бразильский центрфорвард подставил ногу и вонзил в створ. Но лайнсмен заметил, что мяч вышел за пределы поля, и не засчитал банку Фирмино.

На 47-й Кристофер Нкунку выскочил один на один с Алиссоном из-за спины Джордана Хендерсона, но пробил точно в выбежавшего вратаря. На 53-й Марсель Забитцер отдал неточный пас назад, Лео Клостерманн поскользнулся и не успел за рывком Мохамеда Салаха, египтянин открыл счет.

А на 58-й минуте Норди Мукьеле ошибся в борьбе за верховой мяч и отпустил Мане один на один с голкипером. Африканский вингер спокойно убежал и переиграл Петера Гулачи.

2:0 – «Ливерпуль» выиграл за счет двух индивидуальных ошибок футболистов «Лейпцига».

Матч прошел на нейтральном поле в Будапеште из-за ограничений авиасообщения между Великобританией и Германией.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта на «Энфилде».

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