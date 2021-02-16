Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высмеял пенальти, назначенный в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоны». Неймар не принял участие в матче из-за травмы: игрок вылетел приблизительно на месяц из-за повреждения левой приводящей мышцы.
«Этот пенальти – шутка», – написал бразилец в твиттере, добавив смеющиеся эмодзи. Через пару минут футболист удалил твит, но пользователи успели сделать скриншот.
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- «Барселона» уступила «ПСЖ» со счетом 1:4.
- В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
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