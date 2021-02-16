Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высмеял пенальти, назначенный в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоны». Неймар не принял участие в матче из-за травмы: игрок вылетел приблизительно на месяц из-за повреждения левой приводящей мышцы.

«Этот пенальти – шутка», – написал бразилец в твиттере, добавив смеющиеся эмодзи. Через пару минут футболист удалил твит, но пользователи успели сделать скриншот.

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1-й матч «Барсы» с «ПСЖ» после 6:1. Неймара не будет – а Месси?
ВЧЕРА В 19:56
  • «Барселона» уступила «ПСЖ» со счетом 1:4.
  • В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Следим за ЛЧ: голы и Хабиб на матче «Барсы»

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