Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высмеял пенальти, назначенный в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоны». Неймар не принял участие в матче из-за травмы: игрок вылетел приблизительно на месяц из-за повреждения левой приводящей мышцы.