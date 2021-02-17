В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле уступила «ПСЖ» – 1:4. На гол Лионеля Месси с пенальти французы ответили хет-триком Килиана Мбаппе и мячом Мойзе Кина.
«Мы находимся на пути к переменам. Сегодняшняя игра показала, что нам нужно многое изменить, чтобы участвовать в ЛЧ. Мы должны признать, что «ПСЖ» был лучше. Они показали, что у них более сбалансированная команда, чем у нас. Мы должны принять это поражение и улучшить ситуацию в будущем
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В этом противостоянии все понятно? Вы всегда должны играть во втором матче. Я могу соврать, но у нас маловато шансов на выезде после 1:4 дома», – приводит слова Кумана журналист Дермот Корриган.
- Ответная игра состоится 10 марта в Париже. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
- В плей-офф ЛЧ-2016/17 «Барселона» и «ПСЖ» сыграли 0:4 и 6:1.
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