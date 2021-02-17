«Мы находимся на пути к переменам. Сегодняшняя игра показала, что нам нужно многое изменить, чтобы участвовать в ЛЧ. Мы должны признать, что «ПСЖ» был лучше. Они показали, что у них более сбалансированная команда, чем у нас. Мы должны принять это поражение и улучшить ситуацию в будущем