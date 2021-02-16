Общая статистика перед игрой была примерно равна, несмотря на последнюю игру команд – легендарные 6:1 на «Камп Ноу». Тем удивительнее выглядит поражение хозяев, ведь на бумаге команды мало в чем уступают друг другу.

В очных встречах «Барселона» забила «ПСЖ» 22 мяча, пропустив 16.

До сегодняшней встречи каталонцы одержали четыре победы, столько же раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Лига чемпионов УЕФА Мбаппе для «ПСЖ» важнее Неймара. Удержать нужно его ЧЕРЕЗ ЧАС

Хави против Лукаса Моуры, «ПСЖ» – «Барселона» Фото: Eurosport

Формально фаворита перед игрой не было, особенно учитывая, что гостям не мог помочь травмированный Неймар. Несмотря на отсутствие Неймара, «ПСЖ» удалось забить целых 4 мяча, и это один из лучших результатов для столичного клуба в матчах с каталонцами. Больше они не оформляли ни разу, а столько же – четыре года назад в первом матче команд в 1/8 финала ЛЧ сезона-2016/17. Несмотря на то, что аллюзии на камбэк напрашиваются, для фанатов «Барселоны» есть плохие новости.

«ПСЖ» — первый французский клуб, победивший на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов.

«Барселона» впервые пропустила четыре гола в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. Это второй случай, если учитывать групповой этап (0:4 против киевского «Динамо» в ноябре 1997 года).

Каталонцы никогда не проходили дальше в плей-офф европейских турниров после поражения в первой домашней игре.

«Барселона» впервые в истории проиграла два подряд домашних матча в еврокубках.

Мойзе Кин Фото: Getty Images

Каталонцы действительно провалили встречу по всем показателям. Счет открыл Лионель Месси, который реализовал 11-метровый, назначенный после падения в штрафной Фрэнки де Йонга.

За все время выступлений в Лиге чемпионов Месси реализовал 16 из 19 пенальти. Аргентинец забил 8 ударов с 11-метровой отметки подряд, начиная с сезона-2015/16.

Лео забил 6 пенальти в этом сезоне во всех соревнованиях, это его лучший результат с сезона 2016/17 (9 голов).

Месси забивает в Лиге чемпионов 17-й год подряд (с 2005-го по 2021-й), он повторил рекорд Рауля (1995-2011).

Пенальти Лионеля Месси стал его 20-м голом за «Барселону» во всех турнирах. Это 13-й сезон подряд, когда он забивает больше 20 мячей за клуб.

Главной звездой матча, конечно, стал Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. Француз забивал на 32-й, 65-й и 85-й минутах. В этой игре чемпион мира побил сразу несколько рекордов.

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Мбаппе – второй игрок в истории Лиги чемпионов, который сделал хет-трик на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны». Первым был Андрей Шевченко в 1997 году.

Килиан – третий футболист, который забивал хет-трик «Барсе» в ЛЧ на любом стадионе. Помимо него и Шевы, это делал Фаустино Асприлла.

При этом француз – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов, оформивший дубль и хет-трик в матче плей-офф с «Барселоной».

Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ», он забил 111-й мяч и обошел Педру Паулету, у которого их 109. Больше Мбаппе за «ПСЖ» забивали только Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

И все же сине-гранатовые имеют шансы пройти дальше: в двухматчевых противостояниях они делали это уже три раза, а еще однажды побеждали парижан в финале Кубка обладателей кубков.

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