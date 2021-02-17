Матч «Барселоны» и «ПСЖ» рисовался мощной битвой команд, залезших в перестройку. С одной стороны парижане, только-только сменившие тренера и лишившиеся Неймара и Ди Марии, с другой – каталонцы, которые разменяли неудачный старт сезона на серию побед, прерванную только «Севильей» в кубке Испании. В матче до его старта раскапывалось миллион интриг: от качества ответа «ПСЖ» за 1:6 до шансов Лэйвена Курзава в противостоянии с Лео Месси. Матч прошел и говорить нужно только об одном – о прекрасном Килиане Мбаппе.

Французский супергерой буквально в одиночку размотал оборону «Барсы» и сделал хет-трик, но гениальность Килиана проявилась не только в голах. Во-первых, Мбаппе восхитил нацеленностью на дриблинг. Мало того, стремление лезть в обводку связывалось не с желанием самолюбования, а с необходимостью найти свободную зону для себя или для партнера. Все это сопровождалось фантастическими 90% успешности дриблинга (9 из 10) – это еще один яркий индикатор его уверенности и важности для команды. В эпизоде с первым голом Мбаппе на квадратном метре навернул Клемана Лангле и засадил мяч в ближний угол – без осознания собственной важности это едва ли бы получилось. Мощная психология – оружие топ-игроков, которое отличает их от всех остальных, и Килиану удалось показать ее, когда звездные партнеры отправились на больничный.

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Во-вторых, до которых мы наконец добрались, Мбаппе нафармил 2,11 ожидаемых гола – это больше, чем вся «Барселона». Так что тезис о том, что Килиан убрал каталонцев в одиночку вполне верен. Почеттино, как будто, наделил Мбаппе ролью, которую играл Неймар в четвертьфинале ЛЧ против «Аталанты» (полная свобода действий и ставка на талант исполнителя), а молодой француз спокойно вошел в нее и отыграл на максимум, параллельно побив несколько рекордов.

Килиан стал всего лишь третьим игроком в истории, оформившим хет-трик в ЛЧ против «Барселоны» (первые два – Фаустино Асприлья из «Ньюкасла» и Андрей Шевченко в составе киевского «Динамо»). Три банки позволили Мбаппе обойти Педро Паулету и взлететь на третью строчку в списке бомбардиров в истории «ПСЖ» (у лидирующего Кавани – 200, у идущего вторым Ибры – 156). Килиан обошел Зинедина Зидана по голам (10 против 8) в раундах плей-офф – до лучшего из французов (Карима Бензема) осталось всего 8 мячей.

Мбаппе вырос в киллера, способного решать матчи в одиночку и не быть в тени кого бы то ни было. Сегодня его перфоманс затмил Лео Месси в конкретном матче, но у Килиана есть все, чтобы приблизиться к аргентинцу во всем остальном. По стате до 21 года (черт возьми, ему сейчас всего 22!) француз выносит не только шестикратного обладателя «Золотого мяча», но и Криштиану Роналду, Роналдо и шикарно стартовавшего Майкла Оуэна.

Кажется, именно французу, а не Неймару, суждено скинуть великую португальско-аргентинскую пару, хотя именно 222-миллионный трансфер бразильца, расценивался как покупка, отправляющая «ПСЖ» в другую лигу.

Сегодня Нея не было и с таким Мбаппе непонятно нужно ли «ПСЖ» так идолопоклоннически относиться к бразильцу. Он безумно талантливый, тоже способный на шикарные матчи, но он на 7 лет старше и гораздо больше подвержен травмам. Его роль в нынешнем «ПСЖ» навевает на параллели с Лео Месси в Каталонии – от него не избавились вовремя и теперь держат обузой (как для себя, так и для игрока) за неподъемные деньги. У парижан еще есть шанс сделать ставку на молодость и пойти на все, чтобы сохранить Мбаппе. Возможно, на несколько стоит сделать то же самое с Неймаром, а потом при удачном стечении обстоятельств (победе в ЛЧ), пойти дальше с молодой суперзвездой и построением команды на перспективу. Иначе можно погореть на поклонении постаревшему гиперталанту, как это сделала «Барселона».

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