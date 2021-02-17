«Ливерпуль» практически решил задачу выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. При жеребьевке «Лейпциг» казался страшным и непредсказуемым, но на поле превратился в пирожок ни с чем. Немцы здорово держались первый тайм и пугали интенсивностью прессинга. Мерсисайдцы больше владели мячом и играли в контроль, но регулярно наталкивались на противодействие соперника в середине поля.

Самой горячей зоной и вовсе оказалось пространство между центральной линией и третью поля «Ливерпуля», где-то на правом полуфланге атаки «РБ» (это хорошо заметно на тепловых картах WhoScored). Туда регулярно убегал Нкунку, туда же смещался Хайдара и остальные парни по позиции типа Адамса.

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По xG обе команды провели примерно равный матч. «Лейпциг» намайнил 1,25 ожидаемого гола за 90 минут, у «Ливерпуля» этот показатель равен 1,60. То есть продвинутая статистика не видит никакого преимущества в два гола, которое показывает беспристрастное табло.

Но все решили два эпизода, в которых класс форвардов определил все. Во-первых, рывок Мохамеда Салаха после ужасного паса Марселя Забитцера. Во-вторых, шикарное давление Садио Мане на Норди Мукьеле. Французский защитник уже висел на желтой, очевидно побоялся жесткого фола на срыв атаки и в итоге привез еще один выход один на один. Можно вспомнить еще отмененный гол Роберто Фирмино – там тоже Мане продавил Дайо Упамекано, доработал эпизод до конца и подсунул бы мяч Бобби, если бы спас отскок из аута.

В целом, и получается, что «Ливерпуль» по-прежнему не преодолел тот кризис, в котором получил три поражения в АПЛ подряд. Конечно, что-то просматривалось уже в Лестере, но тогда эти попытки в нападении умножились на ноль ошибками Алиссона Беккера. Но сейчас потрясная игра звездного трио «красных» скрашивает гнетущее впечатление от более-менее равного футбола в Лиге чемпионов.

После перфоманса в Будапеште соблазнительно сказать, что Мане-Фирмино-Салах – это лучшая атакующая связка в современной истории АПЛ. Конечно, невозможно их прикладывать к мировым стандартам – скажем, Месси-Суарес-Неймар слишком хорошо понимали друг друга в победном сезоне-2014/15, а гений Лео затмевает любого из передней линии «Ливерпуля». То же самое и с мадридской тройкой Бэйл-Роналду-Бензема. Умные движения Криша в штрафной слишком превосходные, чтобы уступать кому-то в Европе, и даже система Клоппа не способна их превзойти.

После матча «Ливерпуля» с «Лестером» на Sky Sports появилась таблица лучших атакующих связок АПЛ. Редакторы британского ТВ пропускали на фейсконтроле только легенд – первый «Челси» Моуринью, «МЮ» с Криштиану, праймовый «Сити» Гвардиолы и, конечно, три винтика-шпунтика Юргена Клоппа. Чисто голая статистика, ничего продвинутого – взять голы форвардов в схемах с тройками, сложить вместе, для последнего столбика разделить на проведенные минуты. Плюс это очень удачная выборка – в Лиге чемпионов не так много матчей, а во внутреннем первенстве хватает дистанции для качественного анализа.

По цифрам выходит, что этот сезон для Салаха, Фирмино и Мане получается не слишком удачным. Прошло уже больше половины чемпионата, а у них всего 24 мяча на троих (назревает худший сезон в истории). Пока лучшим годом для мерсисайдцев стал дебютный – в АПЛ-2017/18 Мо, Бобби и Садио наколотили 57 мячей и в среднем тратили на гол 139 минут.

Почти такую же стату набили Тевес, Руни и Роналду в лигочемпионском 2008-м. У страйкеров «Юнайтед» тоже набралось 57 банок, на один точный выстрел им хватало на 300 секунд меньше – всего 134 минуты. Вспомните тот поход сэра Алекса за ушастой чашкой. Именно сезон-2007/08 стал первым для Криштиану на супербомбардирском уровне. Португалец планомерно рос под присмотром Фергюсона и к 23 годам разродился в чемпионате 31 голом – прогресс после 17 в предыдущем.

Сейчас этот результат кажется чем-то феноменальным, первым пиком Криша. Но сколько мячей забил Мохамед Салах в АПЛ-2017/18? В табличке на Sky Sports не конкретизируют, но мы поможем – 32. И что-то никто не воспринимает египтянина как глобальную суперзвезду одного уровня с КриРо. Они с Мане и Фирмино вонзили столько же, сколько Шрек, Карлито и Роналду, и подтвердили уровень практически повторением рекорда – 56 голов на следующий год в Англии.

Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, «Ливерпуль» Фото: Eurosport

Безусловно, это вопрос мотивации, ведь «Манчестер» сразу выиграл Лигу чемпионов с взрывным Криштиану, а «Ливерпуль» оступился в первом финале с «Реалом». Но ведь и манкунианское трио прожило всего два года, а Юрген Клопп находит для форвардов новый драйв уже четвертый сезон. И даже после побед в АПЛ и ЛЧ «красные» все равно в отдельных матчах выезжают на мастерстве Салаха, Фирмино и Мане.

Так что всегда легче назвать кого-то из прошлого более великим, чем их текущих преемников. У зрителей и наблюдателей есть отличный ресурс времени, который идеально проверяет футболистов на легендарность. Достаточно окунуть всех игроков в контекст, особенно если все действующие лица выходили на поле еще при нашей памяти. А «Лейпцигу» банально не повезло, ведь их защита напоролась на, вероятно, лучшую английскую тройку нападения XXI века.

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