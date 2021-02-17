Опубликовано 17/02/2021 в 05:47 | Обновлено 17/02/2021 в 05:50

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман взбесил фанатов не только поражением 1:4 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После игры он улыбался на скамейке запасных.

Камеры выхватили 57-летнего Кумана смеющимся с ганским полузащитником «ПСЖ» Идриссой Гуйе, с которым они работали в «Эвертоне». Explica пишет, что фанаты в соцсетях устроили голландскому тренеру обструкцию и даже попросили удалить его со скамейки запасных.

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«Что, Куман улыбается после этого стыдного поражения?» – пишет один из юзеров твиттера.

«Оцените улыбку на лице Кумана. Это добивает меня», – еще одна реакция.

«Барса» проиграла со счетом 1:4. «ПСЖ» ответил на забитый Лионелем Месси пенальти хет-триком Килиана Мбаппе и голом Мойзе Кина.

Ответный матч состоится в Париже 10 марта.

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