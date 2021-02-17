Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» и не покинул стадион без положительных эмоций.

Во-первых, Нурмагомедов болел против каталонцев, так как поддерживает мадридский «Реал» – и «Барса» проиграла со счетом 1:4. После матча Хабиб выложил фото подарка от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик. Футболист презентовал чемпиону UFC майку с автографом.

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«С хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», – подписал публикацию Хабиб.

  • «ПСЖ» ответил четырьмя мячами на пенальти от Лионеля Месси. Помимо Мбаппе, забил Мойзе Кин.
  • Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.

Мбаппе для «ПСЖ» важнее Неймара. Удержать нужно его

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