В начале прошлого сентября Месси наконец психанул. Лионель отправил в офис «Барсы» легендарный факс и заставил весь мир поверить, что уход из клуба реален – таких жестких ультиматумов прежде не было. Европейские медиа уже выбирали клуб, который экстренно заберет аргентинца, но Лео внезапно сдался. Сначала он согласился тренироваться, потом – играть, а затем добился отставки Жозепа Бартомеу. Месси выиграл политическую дуэль, но тотально провалился в спортивном плане.

Фактически Лео запер себя в клубе, который утонул в сумасшедших долгах, затянул со сменой поколений и стал жалким боксерским мешком в еврокубках. От праймовой «Барсы» не осталось буквально ничего – она с начала века не была такой беспросветно хилой. Но самое кошмарное, что у Лео нет выхода из сегодняшней «блауграны», и домашний матч против «ПСЖ» четко это продемонстрировал.

Лига чемпионов УЕФА «Оставь Месси, вор!» Фанаты «Барсы» встретили владельца «ПСЖ» 14 ЧАСОВ НАЗАД

На что сейчас способен Лео, если абстрагироваться от «Золотых мячей» и других атрибутов из прошлого? Он неплохо бьет пенальти (все голы в этой ЛЧ – с точки), эффектно раздирает испанских аутсайдеров (оверреализация в 2021 году) и чаще всех в Европе бьет по воротам: тут позади даже Криш, Левандовский и Златан.

Но минусов гораздо больше. Во-первых, Лео – никакущий лидер и капитан: ему дали повязку в августе 2018 года, и с тех пор «Барса» получила в ЛЧ 0:4 от «Ливерпуля», 2:8 от «Баварии» и 1:4 от Парижа – впрочем, тут избиение еще не окончено. До Месси кэпом был такой же тихоня Иньеста, причем с теми же результатами. В клубе явно понимают, что раздевалке нужен борзый харизматик типа Пуйоля и Хави, но Лионель старший и величайший – никто даже не пытается отобрать у него важный статус.

Во-вторых, в последние полгода Месси публично критикует руководство, откровенно забивая на субординацию. Лео упивается собственной неприкасаемостью: «Барса» вырастила монстра, осознающего, что именно он – главная фигура в клубе. Нет никого, кто мог бы подзаткнуть Лео, и это тоже серьезная проблема: форвард привык влиять на процессы, которые не касаются обычных футболистов.

В-третьих, у Месси истекает его эпичнейший полумиллиардный контракт. Вроде бы надо продлевать, но казна почти пустая, а сам Лео размышляет об уходе. И тут пришло время задать главный вопрос: а кому нужен такой Месси?

У «ПСЖ» есть Мбаппе и Неймар – обложка France Football с Лионелем в парижской форме была скорее трештоком, чем реальным прогнозом. Зачем вываливать кучу денег на контракт со стариком, который не добавит радикального усиления, но захочет быть самым главным? Это абсурд.

Лионель Месси (справа) и Килиан Мбаппе в матче «Барселона» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

У «Ман Сити» тоже все прекрасно и без Лео. Пеп уже создал одну мощную команду и готовит ее к очередному апдейту: в таких условиях контракт с Месси стал бы приветом в 2017-й, когда клуб еще не подчистили от ветеранов. Опять же: слишком дорого, непредсказуемо и нелогично.

Остальные варианты совсем призрачные. Были разговоры про «Интер», но там состав не под победу в ЛЧ – слабовато для Лео. «Ливерпуль» – тоже вряд ли: Клопп не из тех, кто поддается на такие соблазны. «Челси»? Только если захочет лично мистер Абрамович, но у Тухеля сейчас тот этап карьеры в Лондоне, когда босс еще не вмешивается в планы коуча. «Ювентус», «МЮ» и другие гранды тоже изредка упоминаются в контексте Лео, но скорее за компанию – всерьез об этом уже не рассуждают.

У Месси был реальнейший шанс уйти в сентябре 2020-го. Трансфер из «Барсы» перезарядил бы карьеру Лео, но вместо этого парень повелся на уговоры и обеспечил себе очередной ужасный год на «Камп Ноу». Без важных титулов и крутых рекордов, но с выборами президента и предбанкротным состоянием.

Сейчас Месси играет так, будто сам еще не решил, что делать летом – устраиваться в новый клуб или оставаться в Каталонии. Но ничего: после вылета из ЛЧ у Лео будет полно времени, чтобы дойти до одной очевидной мысли. Никто, кроме «Барсы», не предложит ему то, чего он хочет.

Ради Месси клуб увязнет в кредитах, проведет еще одни выборы, построит памятник возле «Камп Ноу», назовет в честь легенды улицу или целый район, но выигрывать здесь трофеи уже не получится. Лео сам сделал этот выбор – теперь очевидно, что боязнь перемен испортит последние годы его карьеры.

Лига чемпионов УЕФА 1-й матч «Барсы» с «ПСЖ» после 6:1. Неймара не будет – а Месси? ВЧЕРА В 19:56