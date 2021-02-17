Лига чемпионов возвращается после небольшой паузы. Сегодня, 17 февраля, «Порту» примет «Ювентус», а «Севилья» сразится с «Боруссией». Обе встречи начнутся в 23:00 (мск).

Разомнемся?

Лига чемпионов УЕФА У «Ювентуса» проблемы при Пирло. У «Порту» есть шанс? 27 МИНУТ НАЗАД

Далее актуальные посты будут наверху.

21:37. Единственная встреча «Порту» и «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в сезоне-2016/17. Туринцы выиграли со счетом 3:0 по сумме двух матчей, но в обеих играх не забили до того, как у «Порту» удалили игрока (оба раза в первом тайме).

21:00. Что касается «Севильи», то у испанцев травмированы два аргентинца: Акунья и Окампос. У «Боруссии» проблем намного больше: не будет Азара, Бюрки, Витцеля, Загаду, Пишчека и Шмельцера.

20:55. Составы будут примерно через час. А пока отметим, что у «Ювентуса» сегодня не сыграют травмированные Артур, Бонуччи и Куадрадо. У «Порту» – Маркано, Мбайе и Нану.

20:50. Экс-игрок «Порту» Данило, который сейчас играет за «Юве» прокомментировал встречу с бывшей командой:

«Против них всегда сложно играть, у них большие традиции и богатая клубная культура. Когда я там играл, мы всегда ждали матчей такого калибра и готовились к ним по-особенному. Поэтому ожидаю очень упорной борьбы. Уверен, Сержиу Консейсау настраивает команду только на победу и выход в четвертьфинал. Несколько игроков «Порту» отлично проявляют себя в этом сезоне. Хесус Корона, Луис Диас, опытные ребята вроде Пепе и Сержиу Оливейры, который здорово прибавил. Поэтому нам нужно сыграть на очень высоком уровне, чтобы пройти дальше».

20:40. Конечно, все будут ждать гола от Роналду. Кстати, «Порту» был первым соперником Криша в плей-офф ЛЧ 17 лет назад (в 1/8 финала сезона-2003/04). Последний раз Роналду играл против «Порту» еще за «Манчестер Юнайтед» – в апреле 2009 года. Он забил единственный мяч в игре на «Драгао» и вывел «МЮ» в полуфинал (с общим счетом 3:2).

А какие у вас ощущения – забьет сегодня Рон?

СКОЛЬКО РОНАЛДУ ЗАБЬЕТ «ПОРТУ»? 1 2 3 Больше 3 0

20:27. В другом матче «Севилья» примет «Боруссию». Андалусийцы вдруг проводят крутой и стабильный сезон: команда Хулена Лопетеги одержала 11 побед в 12 последних матчах и наступает на пятки «Реалу» и «Барселоне». У «Боруссии» все намного хуже: лишь две победы в семи матчах и 16 очков отставания от «Баварии».

КТО ВЫИГРАЕТ ПЕРВЫЙ МАТЧ? «Севилья» «Боруссия» Будет ничья

20:20. Многие считают туринский клуб фаворитом противостояния, но сейчас у «бьянконери» проблемы даже в чемпионате Италии. Или вся надежда на Криштиану Роналду, который может вспомнить юность и вновь вколотить «Порту»?

КАК ЗАВЕРШИТСЯ ПЕРВЫЙ МАТЧ? Минимальной победой «Порту» Минимальной победой «Ювентуса» Уверенной победой «Порту» Уверенной победой «Ювентуса» Нулевой ничьей Результативной ничьей

Чемпионат Италии Роналду купил новый суперкар за €8 млн. Таких всего 10 в мире 14/02/2021 В 11:24