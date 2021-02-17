Лига чемпионов возвращается после небольшой паузы. Сегодня, 17 февраля, «Порту» примет «Ювентус», а «Севилья» сразится с «Боруссией». Обе встречи начнутся в 23:00 (мск).
Разомнемся?
Далее актуальные посты будут наверху.
21:37. Единственная встреча «Порту» и «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в сезоне-2016/17. Туринцы выиграли со счетом 3:0 по сумме двух матчей, но в обеих играх не забили до того, как у «Порту» удалили игрока (оба раза в первом тайме).
21:00. Что касается «Севильи», то у испанцев травмированы два аргентинца: Акунья и Окампос. У «Боруссии» проблем намного больше: не будет Азара, Бюрки, Витцеля, Загаду, Пишчека и Шмельцера.
20:55. Составы будут примерно через час. А пока отметим, что у «Ювентуса» сегодня не сыграют травмированные Артур, Бонуччи и Куадрадо. У «Порту» – Маркано, Мбайе и Нану.
20:50. Экс-игрок «Порту» Данило, который сейчас играет за «Юве» прокомментировал встречу с бывшей командой:
«Против них всегда сложно играть, у них большие традиции и богатая клубная культура. Когда я там играл, мы всегда ждали матчей такого калибра и готовились к ним по-особенному. Поэтому ожидаю очень упорной борьбы. Уверен, Сержиу Консейсау настраивает команду только на победу и выход в четвертьфинал. Несколько игроков «Порту» отлично проявляют себя в этом сезоне. Хесус Корона, Луис Диас, опытные ребята вроде Пепе и Сержиу Оливейры, который здорово прибавил. Поэтому нам нужно сыграть на очень высоком уровне, чтобы пройти дальше».
20:40. Конечно, все будут ждать гола от Роналду. Кстати, «Порту» был первым соперником Криша в плей-офф ЛЧ 17 лет назад (в 1/8 финала сезона-2003/04). Последний раз Роналду играл против «Порту» еще за «Манчестер Юнайтед» – в апреле 2009 года. Он забил единственный мяч в игре на «Драгао» и вывел «МЮ» в полуфинал (с общим счетом 3:2).
А какие у вас ощущения – забьет сегодня Рон?
20:27. В другом матче «Севилья» примет «Боруссию». Андалусийцы вдруг проводят крутой и стабильный сезон: команда Хулена Лопетеги одержала 11 побед в 12 последних матчах и наступает на пятки «Реалу» и «Барселоне». У «Боруссии» все намного хуже: лишь две победы в семи матчах и 16 очков отставания от «Баварии».
20:20. Многие считают туринский клуб фаворитом противостояния, но сейчас у «бьянконери» проблемы даже в чемпионате Италии. Или вся надежда на Криштиану Роналду, который может вспомнить юность и вновь вколотить «Порту»?