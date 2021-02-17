Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вступил в конфликт с защитником «Барселоны» Жорди Альбой во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время первого тайма другой футболист сине-гранатовых, Сержиньо Дест, подошел к Мбаппе, чтобы попросить прощения за действия в одном из эпизодов, но форвард парижан ответил Десту на испанском: «Не трогай меня». В разговор Деста и Мбаппе вмешался Альба.

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«Он попросил у тебя прощения, будь умнее», – сказал 31-летний защитник.

«На улице я тебя убью», – резко ответил ему Мбаппе, которого цитирует Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» завершился победой французского клуба со счетом 4:1.

Килиан Мбаппе отметился хет-триком, еще один мяч забил Мойзе Кин. У каталонцев единственный гол на счету Лео Месси.

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