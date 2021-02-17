В Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялся матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Севильей» и дортмундской «Боруссией».
Испанцы начали первую половину с позитива и забили силами Сусо уже на восьмой минуте, но это не позволило им уйти на перерыв, хотя бы не проигрывая. Шальной выстрел Махмуда Дауда в дальнюю девятку на 19-й минуте игру перевернул, а потом в дело вступил Эрлинг Холанн. Норвежский страйкер круто завершил эпизоды в штрафной на 27-й и 43-й минутах, обеспечив немцам комфортный перевес.
Второй тайм долгое время оставался формальностью. «Боруссия» закрылась и не допускала «Севилью» к исправлению результатов, но за шесть минут до конца основного времени Люк де Йонг после навеса со штрафного подарил нервионцам шанс в ответной встрече.
- Ответная игра состоится 9 марта в Дортмунде. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
- 23 февраля в Лиге чемпионов сыграют «Атлетико» с «Челси» и «Лацио» с «Баварией».