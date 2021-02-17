Испанцы начали первую половину с позитива и забили силами Сусо уже на восьмой минуте, но это не позволило им уйти на перерыв, хотя бы не проигрывая. Шальной выстрел Махмуда Дауда в дальнюю девятку на 19-й минуте игру перевернул, а потом в дело вступил Эрлинг Холанн. Норвежский страйкер круто завершил эпизоды в штрафной на 27-й и 43-й минутах, обеспечив немцам комфортный перевес.