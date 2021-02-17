«Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мячи забили иранский нападающий Мехди Тареми, малийский форвард Мусса Марега и итальянец Федерико Кьеза – 1:2.

На стартовых секундах тайма Войцех Шченсный отдал передачу Родриго Бентанкуру в штрафной, уругвайский полузащитник не глядя вернул мяч голкиперу. Тут на перехват выскочил Тареми, который опередил Шченсного и проткнул отскок в сетку.

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На 35-й минуте мышечное повреждение получил капитан «Юве» Джорджо Кьеллини. Он уступил место на поле турку Мериху Демиралу. А на 46-й Мусса Марега поймал передачу Уилсона Манафа и закатил второй мяч в ворота Шченсного. Получается, что туринцы пропускали на каждой из первых минут таймов.

А на 82-й минуте «Ювентус» сократил разницу. Адриен Рабьо с левого фланга вырезал передачу в центр, Федерико Кьеза подстроился под мяч и в касание отправил удар в дальний угол.

2:1 – «Порту» уверенно расправился с «Ювентусом».

Ответный матч пройдет через три недели в Турине на «Альянц Стэдиум». Стартовый свисток намечен на 9 марта, 23:00 по московскому времени.

«Ювентус» не побеждает на протяжении трех матчей. Ранее «бьянконери» сгоняли нулевую ничью с «Интером» в ответной встрече Кубка Италии, а также уступили «Наполи» в Серии А (0:1).

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