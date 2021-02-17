Второй день Лиги чемпионов и дубль Эрлинга Холанна в ворота «Севильи» сгенерировал мощную волну сравнений норвежца с победителем «Барселоны» Килианом Мбаппе. Ответ на вопрос «Кто круче?» в контексте нынешней ЛЧ пока что прост. В гонке бомбардиров с восьмью мячами лидирует Холанн, но мерить игроков по одному сезону не совсем грамотно, тем более у Килиана есть отличные шансы обойти скандинавского коллегу.

Если посмотреть на вопрос крутости чуть шире и привлечь больше статистики по предыдущим сезонам, то перевес перейдет к французскому форварду. 18 банками норвежца в 13 матчах ЛЧ, конечно, нельзя не восхититься, но к 21 году Килиан закинул в главном евротурнире на мяч больше, причем его мячи позволили андердогу «Монако» долететь до полуфинала ЛЧ-2016/17.

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Идем дальше и сравниваем количество голов страйкеров во всех турнирах в пересчете на 90 минут. Но перед этим вспомним, что Килиан Мбаппе в разы более вариативный игрок, способный сыграть не только в центре атаки, но и на обоих ее краях. То есть его нельзя оценивать исключительно по голам, важен также ассистентский вклад. У Эрлинга Холанна за 86 сыгранных в карьере матчей накопилось 59+14 по системе «гол+пас», тогда как Килиан Мбаппе ответил 96+35 в 138 играх. При нормировке на 90 минут это значит, что Холанн чаще забивает (0,97 гола за матч против 0,93), но реже отдает партнерам голевые передачи (0,23 против 0,34 ассистов соответственно). Исключая из рассмотрения голы с пенальти получаем, что Мбаппе в среднем набирает 1,21 очка за матч (если считать, что голы и ассисты стоят одинаково), Холанн – лишь 1,12.

При всем этом важно помнить, что первую часть карьеры норвежский страйкер провел в чемпионатах Норвегии и Австрии, которые априори более слабые, нежели Лига 1, в которой всю жизнь играет Килиан. Также важно, что в «Боруссии» Холанн впервые попал в ситуацию, когда его клуб не доминирует или находится близко к этому в лиге, поэтому именно сейчас раскрываются его истинные возможности.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» (Дортмунд) Фото: Getty Images

Вернемся к цифрам и зафиксируем, что помимо преимущества Мбаппе по реальным голам и ассистам, он также лидирует по ожидаемым голам и ассистам без учета пенальти – 1,14 против 0,91 в пересчете на 90 минут.

Холанн чуть лучше Мбаппе бьет по воротам (55,6% ударов в створ против 52,3%), но значительно хуже работает с мячом в дриблинге. С начала карьеры Холанн накопил только 50 попыток обводки и справился лишь с 56%. Показатель успешности Килиана еще меньше (52,7%), но он лез в дриблинг в 10 раз чаще (503 попытки), что говорит о его большей нацеленности на создание моментов собственными усилиями, тогда как Холанн остается зависимым завершителем. Этот факт подтверждается наличием у Килиана в среднем 4,5 действий, приведших к удару, за игру. Норвежец парирует лишь 2,19.

Оценивать оборонительные навыки атакующих игроков едва ли показательно, а показатели участия во владении сильно зависят от стиля команд, за которые выступают игроки. Но выводы можно сделать и по тем показателям, которые разбирались выше. Во-первых, сравнение Холанна и Мбаппе лоб в лоб не совсем корректно, так как они выступают на разных позициях. Во-вторых, француз уделывает норвежца почти по всем атакующим характеристикам. Конечно, ответ на вопрос, кто станет более великим даст только время, но пока преимущество явно на стороне Мбаппе.

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