После жеребьевки в Ньоне Андреа Пирло абсолютно ничего не знал о португальском «Порту». Великий бородач говорил о шансах команд в 1/8 финала, словно эксперты русского телевидения – набором общих фраз, звенящей пустотой бессмысленных речей.

Только вслушайтесь: «Это слепой жребий. Когда ты доходишь до этой стадии, нет слабых соперников. Мы уважаем «Порту» и должны подойти к встрече с правильным отношением. Но для этого еще есть время, сейчас нам нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате». Вы тоже почувствовали это круглое число минут, которое Пирло изучал игру «Порту»?

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Увы, но по начальным эпизодам первого матча показалось, что цифра погружения Андреа в португальский футбол не выросла ни на мгновение. Почему-то в старте вперед Альваро Мораты появился Деян Кулусевски, и химия шведа с Криштиану Роналду Пирло абсолютно не помогла «Ювентусу». Глупый привоз Родриго Бентанкура вовсе оставил «бьянконери» при счете 0:1 на стартовых секундах, а каждое движение стрелки часов совсем не приближало «Турин» к забитому мячу.

Мехди Тареми, «Порту» – «Ювентус», Лига чемпионов Фото: Getty Images

«Порту» – очень вязкая команда. Сержиу Консейсау как минимум в Лиге чемпионов строит невероятную оборонительную машину. После 1:3 от «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа «драконы» провели пять матчей на ноль, причем сдержали даже Гвардиолу на «Драгау». Конечно, в этот сложный февраль португальцы в Примейре вынули пять мячей за три встречи, но для «Ювентуса» хватило и этого.

У «бьянконери» не получилось натурально ничего. Смотреть на парней в оранжевом было тоскливо, постоянно хотелось умыться, ведь унылые перекатывания мяча на своей трети клонили головы зрителей к подушкам. А еще хотелось промокнуть глаза хоть какой-то влагой, чтобы только проснуться и не видеть того, в какого же беззубого тренера превратился гениальный реджиста Пирло.

Это должно быть ночным кошмаром – не может человек, радовавший нас умными и ланцетными передачами, осматривать поле взглядом, похожим на драматурга Евгения Гришковца. И весь «Ювентус» был таким же смурным – один удар в створ за 45 минут и два пропущенных мяча за 45 минут 19 секунд.

Андреа Пирло, «Ювентус» Фото: Getty Images

Туринская атака депрессивно натыкалась то на первую линию обороны, то (чаще) на вторую. Криштиану и Кулусевски по проценту индивидуального владения мячом в первой половине разделили уверенное предпоследнее место. Меньше передачи доходили только до Мериха Демирала, но он и провел на поле к тому моменту всего 10 минут. Чаще остальных пасы друг другу отдавали Де Лигт с опускающимся Бентанкуром, но и тут Пирло даже не одернул уругвайца после жуткого привоза.

И каждый новый футболист ничего не менял в игре «Ювентуса» – Мората лишь чуть-чуть вдохнул адреналин, зато трижды пробил по воротам, один раз попал в створ. У Кулусевски было в 2,5 раза больше времени на газоне, но его статистика – 0/0. Сколько еще матчей в Лиге чемпионов нужно провести Андреа Пирло, чтобы заметить неудачную игру футболиста в нападении раньше 76-й минуты?

Предыдущий тренер «Юве» тоже попал в ловушку из выстроенной средней линии, хорошего продвижения мяча за счет фланговых защитников и распрямляющейся пружины в нападении. Маурицио Сарри лишился работы после поражения от «Лиона» в первом раунде ЛЧ. Но еще тогда было непонятно, зачем было покупать Артура под схемы коуча с сигареткой и спустя несколько дней расторгать с ним контракт.

Родриго Бентанкур («Ювентус»), Отавио («Порту»), Лига чемпионов Фото: Getty Images

У Пирло порог входа еще ниже, но результаты кажутся еще более унылыми. «Порту» заманивает его все в ту же мышеловку, а Консейсау только и ждет момента, чтобы перекусить соперника пополам. Пока «бьянконери» насыщают ростер звездами, принцип «Не забивает Роналду – вылетаем из плей-офф» по-прежнему работает безотказно и на 37-м году жизни главного футбольного португальца. Достаточно лишь грамотной работы с той стороны, и коуч «драконов» ее как раз успешно проделывает.

«Юве» остается на плаву лишь за счет одиночного пикета Федерико Кьезы в чужой штрафной. В массовые акции вылазки итальянцев так и не переросли, и полицейским в сине-белой форме было легко сажать митингующих в автозаки. Им невероятно повезло, что они возвращаются домой всего лишь с «минус один» на табло – теперь даже 1:0 на «Альянц Стэдиум» будет достаточно для прохода.

Но если Пирло идет по дорожке Сарри, а «Порту» шагает по стопам «Лиона», то о четвертьфинале нужно забыть. Сержиу Консейсау готов пошуметь в Лиге чемпионов. И если из-за божественного сияния Гвардиолы на групповой стадии этого никто не замечал, то два вечера с «Ювентусом» станут для «драконов» большой сценой и костюмированной вечеринкой. Вопрос лишь один – хватит ли яиц у Андреа Аньелли выгнать тренера второй год подряд? Или Турин и дальше будет жить под очарованием былых заслуг реджисты с самой идеальной бородой мирового футбола.

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