«Порту» сенсационно обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Игра могла закончиться вничью, если бы на последних минутах судья принял другое решение.
На четвертой добавленной минуте звездный нападающий туринцев упал в штрафной «Порту» – он красиво обработал мяч после дальнего заброса, но оказался на газоне из-за контакта с защитником Зайду Зануси. Испанский арбитр Карлос дель Серр Гранде не стал назначать пенальти, несмотря на апелляции Криштиану.
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БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ?
- «Порту» забил на первых минутах каждого тайма, «Юве» ответил голом Федерико Кьезы.
- Ответный матч состоится в Турине 9 марта.
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