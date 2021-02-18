«Порту» сенсационно обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Игра могла закончиться вничью, если бы на последних минутах судья принял другое решение.

На четвертой добавленной минуте звездный нападающий туринцев упал в штрафной «Порту» – он красиво обработал мяч после дальнего заброса, но оказался на газоне из-за контакта с защитником Зайду Зануси. Испанский арбитр Карлос дель Серр Гранде не стал назначать пенальти, несмотря на апелляции Криштиану.

Лига чемпионов УЕФА
«Порту» – новый «Лион» для ЛЧ. У «Ювентуса» проблемы
6 ЧАСОВ НАЗАД
БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ?
  • «Порту» забил на первых минутах каждого тайма, «Юве» ответил голом Федерико Кьезы.
  • Ответный матч состоится в Турине 9 марта.

«Порту» – новый «Лион» для ЛЧ. У «Ювентуса» проблемы

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