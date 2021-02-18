«Порту» сенсационно обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Игра могла закончиться вничью, если бы на последних минутах судья принял другое решение.

На четвертой добавленной минуте звездный нападающий туринцев упал в штрафной «Порту» – он красиво обработал мяч после дальнего заброса, но оказался на газоне из-за контакта с защитником Зайду Зануси. Испанский арбитр Карлос дель Серр Гранде не стал назначать пенальти, несмотря на апелляции Криштиану.