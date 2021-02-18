В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле уступила «ПСЖ» – 1:4. На гол Лионеля Месси с пенальти французы ответили хет-триком Килиана Мбаппе и мячом Мойзе Кина.

Тяжелое поражение прокомментировал главный фаворит в борьбе за пост президента клуба Жоан Лапорта.

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«Я был зол и разочарован после игры с «ПСЖ». Я хотел заснуть, чтобы просто прошло время. У меня не было сил, чтобы написать хотя бы строчку в твиттере. Я пошел спать, ночь прошла плохо, но время прошло, и эмоции утихли. Посыл понятен: даже в такие моменты нужно поддерживать футболистов.

Я говорил с Пике после игры. Он был подавлен, но подавал партнерам пример – вышел на поле, только восстановившись после травмы. Не буду раскрывать деталей разговора. Просто сказал ему, что тоже подавлен. Мы не бросим игроков в такой ситуации.

Хочу, чтобы они вернули менталитет победителей, хочу, чтобы они продолжали бороться. «Барселоне» еще предстоит сыграть в Кубке Испании против «Севильи», в Ла Лиге тоже много матчей. «Атлетико» обязательно столкнется с трудностями.

Настал момент, когда мы должны полюбить «Барселону» еще сильнее. Сейчас игроки одиноки.

Я попрошу их сохранить достоинство в Лиге чемпионов. Мы поедем в Париж очень спокойными. Нужно создать атмосферу камбэка. В истории этого клуба случались эпичные моменты. Нужно ехать к «ПСЖ» с таким настроем», – сказал Лапорта Marca.

Ответная игра состоится 10 марта в Париже. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

В плей-офф ЛЧ-2016/17 «Барселона» и «ПСЖ» сыграли 0:4 и 6:1.

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