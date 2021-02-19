Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино порассуждал о будущем нападающего Килиана Мбаппе и рассказал, контактировал ли с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по поводу перехода в парижский клуб.

«ПСЖ» может дать Мбаппе все, что быть счастливым. Думаю, скоро все прояснится. Что касается Месси, то мы только поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем», – цитирует 48-летнего Почеттино Marca.