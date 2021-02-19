Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино порассуждал о будущем нападающего Килиана Мбаппе и рассказал, контактировал ли с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по поводу перехода в парижский клуб.
«ПСЖ» может дать Мбаппе все, что быть счастливым. Думаю, скоро все прояснится. Что касается Месси, то мы только поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем», – цитирует 48-летнего Почеттино Marca.
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- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» выиграл у «Барселоны» со счетом 4:1, Мбаппе оформил хет-трик, а Месси открыл счет с пенальти.
- Месси пытался покинуть «Барсу» в летнее трансферное окно, одним из вариантом перехода был «ПСЖ». Возможно, трансфер будет оформлен летом 2021 года.
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