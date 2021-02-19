Игра «Лацио» и «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Мюнхенская команда может уйти на карантин из-за нового заболевшего – вирус подхватил Бенхамен Павар, который стал четвертым инфицированным в клубе. Ранее в «Баварии» заразились полузащитники Томас Мюллер, Леон Горецка и Хави Мартинес.
Чемпионат Германии
Алаба объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
Согласно приведенному Sportschau заявлению департамента здравоохранения Мюнхена инстанция имеет право отправить «Баварию» на карантин. Необходимые меры примут после определения количества контактировавших с зараженными футболистами.
- Матч «Лацио» – «Бавария» должен состояться 23 февраля в Риме.
- Ранее из-за коронавирусных проблем «РБ Лейпциг» и «Бенфика» приняли «Ливерпуль» и «Арсенал» не в Германии и Португалии, а в Венгрии и Италии.
Чемпионат Германии
Модель Playboy обвинила Боатенга в доведении бывшей до суицида
Чемпионат Германии
«Бавария» подтвердила выкуп Упамекано у «Лейпцига» за 42,5 млн €