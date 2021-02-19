Игра «Лацио» и «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.

Мюнхенская команда может уйти на карантин из-за нового заболевшего – вирус подхватил Бенхамен Павар, который стал четвертым инфицированным в клубе. Ранее в «Баварии» заразились полузащитники Томас Мюллер, Леон Горецка и Хави Мартинес.