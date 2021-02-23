Почему ушел из «Барселоны»

После августовского унижения от «Баварии» в Лиге чемпионов Жозеп Бартомеу осознал, что «Барселоне» необходимы кардинальные перемены: омоложение состава, новые герои, прощание с теми, кто больше не тащит. Под чистку попал Луис Суарес – даже несмотря на то, что не возникал против статуса резервиста.

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За неделю до начала осени новый тренер Роналд Куман сообщил уругвайцу по телефону, что не нуждается в его услугах. «В «Барселоне» мне сказали, что тренироваться не нужно. Я ответил, что пока у меня действует контракт, буду продолжать работу. Клуб мне ничего не объяснил, сославшись на решение тренера», – недоумевал нападающий.

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Больше Суареса в «Барсе» получал только Лионель Месси, и Бартомеу не хотел платить ветерану 18 млн евро в год. К тому же за последние 18 месяцев в клубе Луис пережил две операции на колене. Уругваец не растерял голевое чутье, но не мог выполнять прежний объем работы. На эконом-режим Месси готовы закрывать глаза, но выпускать на поле еще одного пешехода – непозволительная роскошь.

«Это особый день, уходит легенда клуба. 13 трофеев и третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба – мы это очень ценим», – дежурно отрапортовал Бартомеу перед журналистами. Суарес сдерживался только по одной причине: «Было тяжело, потому что я чувствовал неуважение. Но я хотел, чтобы мои дети видели: папа покидает клуб с высоко поднятой головой».

Уругваец проглотил обиду, забрал 9 млн евро вполне утешительной компенсации и свободным агентом присоединился к мадридскому «Атлетико». Луиса звали в Катар, Соединенные Штаты и европейские клубы, включая «Ювентус», но переезд в Мадрид оказался наиболее приемлемым для семьи. Суарес не хотел тупо ехать на заработки, а детям не пришлось адаптироваться к новым условиям.

Зачем он понадобился Симеоне

С начала 2000-х в «Атлетико» всегда играл мощнейший бомбардир: Фернандо Торрес, Кун Агуэро, Диего Форлан, Радамель Фалькао, Диего Коста (первый приход). После ухода Антуана Гризманна команда лишилась главной фишки. Альваро Мората как обычно транжирил моменты, а Жоау Феликс больше преуспел в созидании. Диего Симеоне остро нуждался в страйкере с голами в крови.

Луис Суарес и Диего Симеоне, «Атлетико» Фото: Getty Images

Ставка на немолодого Суареса только на первый взгляд выглядит опрометчивой. Аргентинский спец уже проворачивал схожий трюк, когда подобрал у «Барселоны» Давида Вилью. Испанец отыграл в Мадриде всего сезон, зато помог Симеоне взять первое чемпионство за девять лет работы.

«Я буду соревноваться и стараться изо всех сил, пока не пойму, что достиг предела. Но никто больше не избавится от меня. Сам решу, когда уходить. Я один из тех игроков, которых можно назвать упрямыми. Если у меня что-то не получается, я не опущу голову, а буду пытаться дальше», – этими словами Луис четко обозначил, что не собирается в клуб пенсионеров.

Диего понимал, что из Суареса еще можно выжимать дивиденды. Было очевидно, что уругваец готов впахивать день и ночь, лишь бы доказать бывшему клубу, что его рано списали со счетов. Такая мотивация сопровождается спортивной злостью, а это то, что Симеоне очень ценит в футболистах. Луис идеально подходил клубу по бэкграунду – грех не урвать такой экземпляр бесплатно (бонусы не в счет).

За счет чего вернулся в топ

Как только стало ясно, что Суарес продолжит карьеру в Мадриде, в клубе состоялся медицинский саммит. Специалисты проанализировали проблемное колено форварда и пришли к выводу: если правильно распределять нагрузки, беспокоиться не о чем. Фитнес-тренер Оскар Ортега разработал специальную программу, благодаря которой склонный к полноте нападающий набрал солидную форму.

Луис Суарес в «Атлетико» Фото: Getty Images

По Луису видно, что ему 34, но в данном случае внешность обманчива. Соотечественник Ортега не из тех, кто будет давать поблажки – в команде его в шутку называют садистом. 61-летний Оскар покрикивает на игроков во время длительных пробежек и смеется, когда они падают без сил. Уругваец реально фанатик: утром в день финала ЛЧ-2015/16 он сам нарезал круги по «Сан-Сиро».

Симеоне знал все детали физического состояния нового нападающего, поэтому осторожно выделял ему игровое время. До Нового года Суарес отыграл за «Атлетико» лишь два матча целиком и обычно уходил с поля за 20-25 минут до финального свистка. Зато в январе и феврале страйкер полностью отбегал шесть игр.

Диего сильно не перегружает Луиса. В атаке его всегда поддерживает кто-то помоложе: например, Феликс или Анхель Корреа. Эти парни больше прессингуют, ныряют между линиями и действуют по всей ширине. Суарес же в основном остается на острие и копит силы, чтобы взорваться в действительно важный момент. Из-за модели игры «Атлетико» уругваец редко контактирует с мячом – даже Ян Облак иногда с ним чаще встречается.

«Когда доходит до подготовки к матчам, Симеоне заостряет внимание на многих вещах. В каких-то моментах он исправляет и мои действия, но я это без проблем принимаю. В моем возрасте может казаться, что уже все знаешь и все проходил. Но есть тактические детали, о которых раньше не слышал. Для этого и существует тренер», – кажется, южноамериканцы отлично ладят.

Почему «Барселона» кусает локти

В сезоне-2020/21 Суарес воткнул 16 мячей в чемпионате Испании. За весь прошлый сезон лучший бомбардир «индейцев» Мората осилил только 12. Луис забил столько же, сколько Гризманн, Ансу Фати, Усман Дембеле, Мартин Брэйтуэйт и Коутиньо вместе взятые. При этом Суарес первый игрок в 21-м веке, которому удалось положить 16 банок за 17 игр в новой команде. Cлетело достижение Криштиану Роналду после перехода в «Реал» из «МЮ» – за столько же матчей португалец забил 15 раз.

«Не могу понять, как «Барселона» позволила ему уйти», – недоумевал Диего Коста. «Барса» допустила ошибку: даже если вы не разбираетесь в футболе, видно, что Суарес еще способен на многое», – поделился мнением Форлан. «Это невероятный нападающий. Дайте ему полшанса, и он забьет», – восхищался Корреа. «Барселона» проявила неуважение, и теперь платит за это», – радовался справедливости Димитар Бербатов. «Лучше бы он перешел в «Ювентус», – признал Куман.

Помимо стабильных голов «Барселона» лишилась настоящего лидера. Суарес расцвел в этом амплуа в «Атлетико». На пустых стадионах это отчетливо слышно. Луис подсказывает партнерам и по ходу матча почти не умолкает – создается впечатление, будто работает комментатор. Уругваец кайфует от того, что его ценят, и выкладывается по полной.

«Я не ожидал, что все так получится, но сейчас я наслаждаюсь моментом. Очень благодарен тренерскому штабу и партнерам. Они мне верят и доверяют, а я отплачиваю голами», – Суарес получил то, что заслуживает. В 34 он доказал, что способен много забивать не только, когда рядом лучший игрок планеты – при правильном подходе он и сам может быть лучшим.

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