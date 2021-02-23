Три года назад мадридские медиа сильно перепугали мюнхенских болельщиков. Таблоиды утверждали, что Давид Алаба покинет «Баварию» ради «Реала». Журналисты ссылались на информацию от агента и отца австрийца, но футболист быстро все опроверг: «Даже не о чем говорить. Я счастлив в Мюнхене и еще многое должен здесь выиграть».

За 12,5 лет в клубе Алаба завоевал 27 трофеев и отыграл больше 400 матчей. Благодаря девяти победам в Бундеслиге и двум триумфам в Лиге чемпионов Давид – абсолютный топ и один из самых титулованных футболистов современности. При этом австрийцу всего 28, и он вполне способен посягнуть на коллекционные рекорды Дани Алвеса.

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Давид Алаба с Кубком чемпионов Фото: Getty Images

На недавней пресс-конференции игрок сообщил, что проводит последний сезон в футболке «Баварии»: «Я принял решение попробовать что-то новое. Выбор получился непростым, так как клуб мне очень близок». Финансовые споры представителей футболиста и руководства «Мюнхена» о продлении контракта зашли в тупик – летом Алаба уйдет бесплатно.

В далеком 2008-м «Бавария» потратила на перспективного тинейджера копейки: «Аустрия» отдала талант всего за 150 тысяч евро. При этом парниша согласился на переезд в Германию только с третьего раза: «Я всегда ненавидел «Баварию». Они приезжали на молодежные турниры на самом красивом автобусе, играли в самой классной форме и уезжали победителями».

Скаут «Баварии» Вернер Керн услышал о Давиде от старого друга из Австрии и отправился на просмотр в компании Стефана Беккенбауэра (сын великого Франца тренировал U-17) и Хермана Хуммельса (батя Матса работал координатором в академии). Три специалиста наблюдали за парнем с разных позиций в матче против «Тироля» и остались довольны. «Мы поняли, что его нужно забирать, еще в перерыве», – признался Керн.

Алаба часто играл плеймейкера, но именно в том матче вышел на левом фланге защиты – универсализм присутствовал уже тогда. Луи ван Гал тоже видел Давида на краю обороны, но полугодовая аренда в «Хоффенхайм» раскрыла в австрийце опорника. Пеп Гвардиола вынужденно передвинул его в центр защиты и обалдел: «Вау, это просто невероятно! Он можете играть везде».

Подписывая действующий контракт в 2016-м, Давид повелся на обещание, что его будут чаще выпускать в полузащите. С тех пор Алаба выходил в центр поля лишь пять раз. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, этот момент серьезно расстроил игрока. Особенно на фоне трансформации Йозуа Киммиха, который переквалифицировался из фулбэка в центрального полузащитника.

«Баварию» тоже можно понять – клуб не виноват, что австриец без потери качества играет на многих позициях. Амплуа Алабы плавает чуть ли не каждый сезон, но уровень выступлений остается стабильно высоким. По разным данным, боссы «Мюнхена» предлагали Давиду 17 млн евро в год, но игрок запросил 20 – в два раза больше, чем получает сейчас.

Леон Горецка, Кингсли Коман, Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Роберт Левандовский и Давид Алаба после победы «Баварии» Фото: Getty Images

В «Баварии» существует негласный потолок зарплат, на вершине которого Роберт Левандовский и Мануэль Нойер: лидеры загребают по 19,5 и 18 млн евро в год соответственно. Если руководство впустит в этот элитный клуб еще и Алабу, команду начнет шатать – Серж Гнабри или тот же Киммих могут запросто застучать ножками и попросить больше золота.

С прошлого года австриец сотрудничает с агентом Пини Захави, который в 2018-м чуть не провернул трансфер Левандовского в «Реал». Мюнхенских главарей этот персонаж очень бесит – осенью Ули Хёнесс обозвал израильского функционера жадной пираньей. После переговорных разборок клуба и агента в медиа просочились цифры, а крайним оказался футболист: «Не ожидал, что все станет публичным. Суммы, о которых говорит клуб, не соответствуют действительности».

Очень похоже на то, что Захави целенаправленно раскачивал ситуацию. В случае, если Алаба уйдет в другой клуб свободным агентом, Пини получит больше комиссионных, чем прилетело бы от «Баварии» за продление контракта. Мюнхенцы отказались играть в эти игры и еще в начале ноября объявили, что отзывают предложение о новом соглашении с игроком.

«Мы расстелили ковровую дорожку перед Алабой и предложили максимум. Давид и его агент отказались идти по этой дорожке. Поэтому мы ее свернули», – объяснил Оливер Кан. Ханси Флик немного погрустил, но 14 февраля «Бавария» объявила о подписании 22-летнего Дайо Упамекано. Трансфер обошелся в 42 млн евро плюс 10 млн годового оклада в течение пяти лет – это выгоднее, чем содержать Алабу.

Давида рады видеть в «Юве», «Челси», «Ливерпуле» и «Барселоне», но главный претендент – «Реал». В Мадриде схожая ситуация с Серхио Рамосом. Если стороны не договорятся о продлении контракта, вакантное место займет Алаба – об этом твердят Marca и Джанлука ди Марцио. В Испании Давиду вряд ли предложат сильно больше немцев, но отступать уже некуда. Впереди новый вызов и новые титулы.

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