Лига чемпионов продолжается, и главным матчем первого игрового дня второй недели станет разборка между «Атлетико» и «Челси» в Мадриде на «Ванда Метрополитано». Последняя встреча команд состоялась аж в 2017 году.
Кто посмотрит матч по ТВ
У мадридцев дисквалифицирован Киран Триппьер – он словил 10 недель и 12 матчей за нарушение правил о ставках. Рауль Хименес выбыл до марта из-за травмы приводящей мышцы, ушибы залечивают Янник Карраско и Шиме Врсалько. Эктор Эррера до сих пор не восстановился после коронавируса, сдав положительный тест две недели назад.
Томас Тухель не рассчитывает на потянувшего бедро Тьяго Силву, под вопросом – участие в матче Тэмми Абрахама, который потянул голеностоп в одном из последних матчей АПЛ.
Травма Тьяго Силвы
Фото: Getty Images
Форма
«Атлетико» лидирует в чемпионате Испании, имея трехочковое преимущество над «Реалом» и матч в запасе, хотя пару недель назад отрыв был весомее. Последние матчи могут пошатнуть уверенность команды: в четырех играх – только одна победа. Парни Диего Симеоне проиграли «Леванте», сыграли с этим же соперником вничью, а еще разделили очки с «Сельтой».
«Челси» в АПЛ цепляется за лигочемпионскую зону, но все силы наверняка брошены на текущую кампанию. В последнем матче лондонцы тоже не досчитались очков – 1:1 с «Саутгемптоном» накануне важной выездной игры. Но до этого была симпатичная победная серия из пяти игр, включая вырванные три очка у «Тоттенхэма».
Лицом к лицу
- Команды сыграли семь официальных матчей в еврокубках.
- Счет по победам – 2-2, еще трижды была зафиксирована ничья.
- Один из матчей состоялся в рамках Суперкубка УЕФА – «Атлетико» победил со счетом 4:1.
- Лондонцы тоже забивали сопернику четыре мяча – это было в 2009 году.
- В последний раз «Челси» и «Атлетико» играли в 2017 году на стадии группового этапа. На «Ванда Метрополитано» выиграл «Челси», на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована ничья.
Ориентировочные составы
«Атлетико»
«Челси»
Ставки и прогнозы
«Атлетико» – 2,81
Ничья – 3,02
«Челси» – 2,88
Букмекеры Winline дают примерно одинаковый коэффициент на победу каждой команды, но в мадридском матче чуть сильнее верят в «Атлетико». Напротив, в двухматчевом противостоянии выше оцениваются шансы «Челси» – 1,77 против 2,05. Аналитики считают, что игра на «Ванда Метрополитано» пойдет в одни ворота: кэф на «обе забьют – нет» – комфортные 1,80.
Луис Суарес в «Атлетико»
Фото: Getty Images
Где смотреть
Прямую трансляцию на территории России будет вести общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ». Игра начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени. Зарегистрированные пользователи смогут посмотреть игру на сайте Winline и со ставкой матч станет еще интереснее!
Ну а самую зажигательную текстовую трансляцию на Eurosport.ru проведет Данил Тармасинов.