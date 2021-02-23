Лига чемпионов продолжается, и главным матчем первого игрового дня второй недели станет разборка между «Атлетико» и «Челси» в Мадриде на «Ванда Метрополитано». Последняя встреча команд состоялась аж в 2017 году.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У мадридцев дисквалифицирован Киран Триппьер – он словил 10 недель и 12 матчей за нарушение правил о ставках. Рауль Хименес выбыл до марта из-за травмы приводящей мышцы, ушибы залечивают Янник Карраско и Шиме Врсалько. Эктор Эррера до сих пор не восстановился после коронавируса, сдав положительный тест две недели назад.

Томас Тухель не рассчитывает на потянувшего бедро Тьяго Силву, под вопросом – участие в матче Тэмми Абрахама, который потянул голеностоп в одном из последних матчей АПЛ.

Травма Тьяго Силвы Фото: Getty Images

Форма

«Атлетико» лидирует в чемпионате Испании, имея трехочковое преимущество над «Реалом» и матч в запасе, хотя пару недель назад отрыв был весомее. Последние матчи могут пошатнуть уверенность команды: в четырех играх – только одна победа. Парни Диего Симеоне проиграли «Леванте», сыграли с этим же соперником вничью, а еще разделили очки с «Сельтой».

«Челси» в АПЛ цепляется за лигочемпионскую зону, но все силы наверняка брошены на текущую кампанию. В последнем матче лондонцы тоже не досчитались очков – 1:1 с «Саутгемптоном» накануне важной выездной игры. Но до этого была симпатичная победная серия из пяти игр, включая вырванные три очка у «Тоттенхэма».

Лицом к лицу

Команды сыграли семь официальных матчей в еврокубках.

Счет по победам – 2-2, еще трижды была зафиксирована ничья.

Один из матчей состоялся в рамках Суперкубка УЕФА – «Атлетико» победил со счетом 4:1.

Лондонцы тоже забивали сопернику четыре мяча – это было в 2009 году.

В последний раз «Челси» и «Атлетико» играли в 2017 году на стадии группового этапа. На «Ванда Метрополитано» выиграл «Челси», на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Челси»

Ставки и прогнозы

Букмекеры Winline дают примерно одинаковый коэффициент на победу каждой команды, но в мадридском матче чуть сильнее верят в «Атлетико». Напротив, в двухматчевом противостоянии выше оцениваются шансы «Челси» – 1,77 против 2,05. Аналитики считают, что игра на «Ванда Метрополитано» пойдет в одни ворота: кэф на «обе забьют – нет» – комфортные 1,80.

Луис Суарес в «Атлетико» Фото: Getty Images

Где смотреть

Прямую трансляцию на территории России будет вести общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ». Игра начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени. Зарегистрированные пользователи смогут посмотреть игру на сайте Winline и со ставкой матч станет еще интереснее!

Ну а самую зажигательную текстовую трансляцию на Eurosport.ru проведет Данил Тармасинов.

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