21:29. «Челси» и «Атлетико» в седьмой раз встретятся в ЛЧ за последние 12 лет (статистика 2-2-2). И впервые в еврокубковом матче «синих» будет мотивировать Томас Тухель.
21:21. Кстати, у треблмейкеров серьезные проблемы с составом: в Рим не прилетели Мюллер, Коста, Толиссо, Глабри, Павар и пара молодых игроков. Стартовых 11 еще нет, но этих ребят мы там точно не увидим.
21:15. «Бавария» слегка притормозила – после победы на КЧМ у нее два матча без побед: с трудом ушли с 1:3 против «Арминии» и проиграли 1:2 «Айнтрахту». Против «Лацио» серия может продолжиться. Или нет?
21:09. Всем привет! Сегодня новая серия матчей 1/8 ЛЧ. «Лацио» примет в Риме «Баварию», а «Атлетико» и «Челси» сыграют в Бухаресте.