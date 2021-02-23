21:29. «Челси» и «Атлетико» в седьмой раз встретятся в ЛЧ за последние 12 лет (статистика 2-2-2). И впервые в еврокубковом матче «синих» будет мотивировать Томас Тухель.

ВЫИГРАЕТ ЛИ ТУХЕЛЬ ПЕРВЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ МАТЧ С «ЧЕЛСИ»? Да, конечно Нет, «Атлетико» победит Сгоняют вничью

Лига чемпионов УЕФА Алаба уйдет в «Реал». Его агент взбесил «Баварию» 11 ЧАСОВ НАЗАД

21:21. Кстати, у треблмейкеров серьезные проблемы с составом: в Рим не прилетели Мюллер, Коста, Толиссо, Глабри, Павар и пара молодых игроков. Стартовых 11 еще нет, но этих ребят мы там точно не увидим.

21:15. «Бавария» слегка притормозила – после победы на КЧМ у нее два матча без побед: с трудом ушли с 1:3 против «Арминии» и проиграли 1:2 «Айнтрахту». Против «Лацио» серия может продолжиться. Или нет?

«БАВАРИЯ» НЕ ПОБЕЖДАЕТ 2 МАТЧА КРЯДУ. СЕРИЯ ПРОДЛИТСЯ? Нет, «Мюнхен» победит Да, «Лацио» не уступит

21:09. Всем привет! Сегодня новая серия матчей 1/8 ЛЧ. «Лацио» примет в Риме «Баварию», а «Атлетико» и «Челси» сыграют в Бухаресте.

Лига чемпионов УЕФА Матч «Лацио» – «Бавария» под угрозой срыва 19/02/2021 В 20:33