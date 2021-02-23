«Бавария» продолжила серию без поражений в Лиге чемпионов в матче с «Лацио».

Мюнхенцы пригнали в Рим без восьми игроков и посадили в запас только шестерых, но это никак не помешало им учинить сопернику разгром.

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В первой половине Матео Мусаккьо подарил мяч Роберту Левандовскому, который в чистом выходе один на один переиграл Пепе Рейну (9'), потом римляне получили пулю от 17-летнего Джамала Мусиалы, спокойно уложившего мяч в дальний угол из-за штрафной (24'). Закончился пир добиванием в пустые ворота от Лероя Сане. «Бавария» убежала в атаку силами Кингсли Комана, который поймал «Лацио» на ошибке в центре поля, а затем француз мог ее и завершить, но Пепе Рейну огорчило только добивание Сане (42').

Второй тайм прошел не менее бодро – «Лацио» забил сам себе (Ачерби, 47'), а потом «Баварии» – после прохода Корреа (49').

«Лацио» – «Бавария» – 1:4

  • Формальная ответная встреча состоится 17 марта в Мюнхене.
  • 24 февраля в Лиге чемпионов сыграют «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Манчестер Сити», а еще «Реал» и «Аталанта».

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