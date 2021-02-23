Мюнхенцы пригнали в Рим без восьми игроков и посадили в запас только шестерых, но это никак не помешало им учинить сопернику разгром.

В первой половине Матео Мусаккьо подарил мяч Роберту Левандовскому, который в чистом выходе один на один переиграл Пепе Рейну (9'), потом римляне получили пулю от 17-летнего Джамала Мусиалы, спокойно уложившего мяч в дальний угол из-за штрафной (24'). Закончился пир добиванием в пустые ворота от Лероя Сане. «Бавария» убежала в атаку силами Кингсли Комана, который поймал «Лацио» на ошибке в центре поля, а затем француз мог ее и завершить, но Пепе Рейну огорчило только добивание Сане (42').