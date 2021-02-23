В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» победил мадридский «Атлетико» на нейтральном поле стадиона в Бухаресте – 1:0.

В стартовые 45 минут команды создали немного моментов. На первой же минуте Мэйсон Маунт получил желтую карточку за снос Жоау Феликса и теперь пропустит ответную встречу в Лондоне. У «Атлетико» было два выхода на пустые ворота, но Маркос Льоренте не завел мяч в сетку после ошибки Эдуара Менди, а Тома Лемар не замкнул пас на дальней штанге после паса Луиса Суареса.

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В итоге в первой половине футболисты нанесли лишь один удар в створ – Маркос Алонсо неопасно пробил низом на 25-й минуте.

А на 68-й минуте Оливье Жиру забил ударом через себя из штрафной. Арбитр Феликс Брых сначала отменил гол из-за офсайда, но посоветовался с видеоассистентом и все же засчитал мяч француза.

1:0 – «Челси» забил в гостевой встрече и победил мадридский «Атлетико».

Ответный матч 1/8 финала состоится 17 марта в 23:00 по московскому времени. Предварительно он назначен на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Атлетико» не выиграл четвертый матч из последних пяти по всех турнирах. У «индейцев» две ничьи с «Сельтой» и «Леванте» и еще одно поражение от «лягушек» в Ла Лиге.

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