«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Один из мячей в составе мюнхенцев забил лидер команды и лучший игрок 2020 года Роберт Левандовский.
32-летний поляк отличился на 9-й минуте – этот мяч стал для него 72-м в Лиге чемпионов. Левандовский опередил экс-нападающего «Реала» Рауля (71) и стал третьим бомбардиром в истории еврокубка. Теперь Роберт уступает только Лионелю Месси (119) и Криштиану Роналду (134).
Чемпионат Германии
Левандовский в элитном клубе. Он 4-й действующий игрок с 500 голами
- На счету Левандовского 31 мяч и 8 ассистов в 30 матчах сезона-2020/21.
- «Бавария» победила «Лацио» 4:1, ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене.
Чемпионат Германии
«Что это, чеснок?» Левандовский рассказал, как Клопп учуял алкоголь
Чемпионат Италии
Роналду отказался от награды игроку года в пользу Левандовского