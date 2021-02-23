«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Один из мячей в составе мюнхенцев забил лидер команды и лучший игрок 2020 года Роберт Левандовский.

32-летний поляк отличился на 9-й минуте – этот мяч стал для него 72-м в Лиге чемпионов. Левандовский опередил экс-нападающего «Реала» Рауля (71) и стал третьим бомбардиром в истории еврокубка. Теперь Роберт уступает только Лионелю Месси (119) и Криштиану Роналду (134).