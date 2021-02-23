«Бавария» настолько приучила болельщиков к тому, что не испытывает проблем в ЛЧ, что осмыслять 4:1 против «Лацио» большого смысла нет. Мюнхенцы пригнали в Рим без восьмерых игроков и усадили в запас только пять полевых, но это никак не помешало соорудить несколько исторических достижений.

18. «Бавария» не проигрывает в 18 матчах Лиги чемпионов подряд (17 побед и одна ничья). Еще пара игр без поражений, и мюнхенцы перекроют лучший результат в своей истории (19 матчей), который поставили в период с марта 2001 года по апрель 2002-го. Кстати, последнее поражение немецкому суперклубу нанес «Ливерпуль» в 1/8 финала позапрошлого розыгрыша (3:1).

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38. Йозуа Киммих стал самым успешным игроком по проценту побед в первые 50 матчей в ЛЧ. Полузащитник «Баварии» против «Лацио» внес в актив 38-ю победу, что равно 76% побед.

3,5. Мюнхенцы вынесли «Лацио» не только по реальным голам, но и по ожидаемым – 0,9 на 2,5 (+1 автогол).

91%. «Бавария» набила 91% точных передач в течение матча. Да-да, все это в 1/8 финала Лиги чемпионов, а не во дворе против детишек.

3. Немцы позволили Хоакину Корреа сравняться в списке лучших аргентинских бомбардиров «Лацио» в ЛЧ с Хуаном Себастьяном Вероном и вскочить на вторую строчку. Выше только Клаудио Лопес с шестью мячами.

24. «Красные» использовали 24 разных игроков в розыгрыше ЛЧ-2020/21. 12 из них удалось забить – сегодня к списку присоединился Джамал Мусиала.

10. Лерой Сане забил 10-й мяч в ЛЧ, причем больше половины из них пришлись на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По одному мячу досталось «Реалу» и «Лацио», по паре – «Монако» и «Шальке».

72. Роберт Левандовский забил 72-ю банку, обошел Рауля и стал третьим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Выше только Лео Месси (119) и Криштиану Роналду (134).

44. «Бавария» занесла 44 мяча в последних 11 играх в ЛЧ за пределами «Альянц Арены» – 4 мяча в среднем за игру.

17. Джамал Мусиала стал самым молодым автором гола за немецкий клуб в истории ЛЧ. Парня всего 17 лет и 363 дня. Кстати, он же отметился и как самый молодой англичанин, забивавший в главном евротурнире.

Джамал Мусиала, «Бавария» Фото: Getty Images

2. Только Боян Кркич забивал в плей-офф ЛЧ в меньшем возрасте (17 лет и 217 дней), чем Джамал Мусиала.

19. Со старта ЛЧ сезона-2019/20 Роберт Левандовский забил 19 мячей – это лучший результат турнира, но всего на мяч от поляка отстает Эрлинг Холанн.

17. «Бавария» установила рекорд ЛЧ по матчам без поражений на выезде, не проиграв в 17-й раз подряд.

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