За первые четыре минуты матча «Атлетико» с «Челси» Феликс Брых выслушал претензии как от Диего Симеоне, так и от Томаса Тухеля. Казалось, что нейтральность поля не ударит по эмоциям: оба коуча подогрелись с первых же свистков. Но внутри матча искрила лишь одна команда.

В защите «Атлетико» сразу обозначил ультраконсервативную схему 6-3-1. Она достигалась за счет низких позиций Анхеля Корреа с Тома Лемаром и узкой игры защитников. Насыщенная первая линия подарила Симеоне численное преимущество перед атакой «Челси».

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Схема 6-3-1 в защите «Атлетико». Первой линии «индейцев» противостоят лишь Алонсо, Вернер, Жиру и Хадсон-Одои. Фото: Other Agency

Такая стратегия «Атлетико» сразу лишила «Челси» забеганий Тимо Вернера. Немцу не хватало пространства, пока за ним следил Маркос Льоренте. Оливье Жиру тоже остался вне зоны доступа. Француз находил себя в невыгодных ситуациях один-в-два. Эти ограничения сковали «Челси» на входе в штрафную. Команда зацепила лишь 12 касаний в чужой коробке при 71% владения.

Против низкого блока «Атлетико» Тухель включил два тактических хода. Первый был связан с правым флангом. «Челси» Тухеля постоянно перегружает эту зону за счет Сесара Аспиликуэты. На Национальном стадионе ему помог Мэйсон Маунт. 21 из 35 касаний англичанина в первом тайме пришлись на правый край (если считать с полуфлангом). Маунт активно подыгрывал Каллуму Хадсону-Одои – вингбеку были выгодны ситуации один-в-один против Лемара.

Типичное расположение Маунта в первом тайме: на правом фланге, рядом с Хадсоном-Одои. Фото: Other Agency

Другой инструмент Тухеля был подвязан на приглашении «Атлетико» к прессингу. Игроки «Челси» легко обнуляли владение передачами до защитников или Менди. Это подталкивало «индейцев» к давлению. Но с верхним блоком 3-1 серьезный прессинг не навязать. Коке, Сауля, Жоау Феликса и Луиса Суареса поддерживали из глубины – это вскрывало защитные зоны.

Пример того, как работали ловушки «Челси». Команда Тухеля задвинула владение в первую линию. Коке и Феликс бросились в прессинг. Корреа и Лемар вынужденно бросили позиции, чтобы страховать партнеров в центре. Итог – правый фланг «Атлетико» оголился. Фото: Other Agency

Так, уже в первом тайме Тухель определил те концепты, которые могли исцелить владение «Челси». Симеоне на это не реагировал.

После перерыва «синие» отказались от строгого перегруза одного из флангов. Это сказалось на итоговых цифрах по атакам через разные зоны: что по левому, что по правому краю «Челси» пустил примерно равное число владений (35% и 37% соответственно).

Картину атак вновь определил Маунт. Во втором тайме Мэйсон показал уже не такую однобокую карту касаний. Англичанин стал чаще включаться в зоны вне правого фланга.

Карта касаний Маунта во втором тайме. Мэйсон включался на разных участках поля. Фото: Other Agency

Такой же фокус с движением Маунта Тухель выдал в последнем матче «Челси» в АПЛ, против «Саутгемптона». Тогда обновленная версия Мэйсона раскрыла атаку «синих» и позволила сравнять счет (тем сильнее по «синим» бьет его дисквалификация).

В голевом эпизоде новая роль Маунта успешно легла на манипуляции с прессингом «Атлетико». Момент начался с того, что Льоренте купился на призыв задавить Маркоса Алонсо.

Льоренте выдергивается вперед, чтобы запрессинговать Алонсо. Фото: Other Agency

Вингбек «Челси» выкинул мяч вперед и оббежал соперника по краю. В центре – то есть в новой позиции – его пас встречал как раз Маунт. Мэйсон помешал Эрмосо комфортно выбить мяч и создал момент для Жиру.

Алонсо обогнал Льоренте на фланге за счет форы. Маунт открылся под пас в центре, а не на правом фланге, где он играл в первом тайме. Фото: Other Agency

Да, в голевой ситуации ошиблись сразу три защитника «Атлетико»: перед недовыносом Эрмосо прервать прострел не смогли Стефан Савич и Фелипе. Это не позволяет трактовать победу «Челси» как чисто тактическую. Но к Симеоне все еще остаются претензии.

Даже после гола Жиру Диего сохранил осторожную тактику, а первые замены провел лишь на 82-й минуте. Мало того, что боязливая модель «Атлетико» казалась спорной изначально (уязвимость «Челси» – в выходе из-под прессинга), так Симеоне еще и не придумал идею в запас. Между голом и заменами «индейцы» провели 10 минут в состоянии, когда атаковать надо, а ресурсов нет.

Именно это обрисовало спорный характер игры «Атлетико». Параллельно Тухель внедрял новые детали и быстро корректировал состав. Решения Томаса усилили эффект от уверенного футбола «Челси».

Правда, на «Бридже» у него не будет двух ключевых игроков – Джорджиньо и Маунта. Из-за этого «Атлетико» сохранил шансы на четвертьфинал. Проблема – в том, что игра соперника была продумана гораздо лучше и разностороннее.

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