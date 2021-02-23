Оливье Жиру в сентябре исполнится 35 лет. Он наверняка закончит карьеру как самый недооцененный нападающий поколения. Ваши внуки, которые застанут его игру только нарезках на ютьюбе, точно удивятся его статистике в википедии.

Жиру – второй бомбардир сборной Франции, при том что начал большую карьеру в 25 лет (тот самый прорывной сезон за «Монпелье»). Это мощная европейская национальная команда, вице-чемпион и чемпион мира, Оливье обошел по голам Платини, Зидана и Фонтена, по матчам – Дешама, Блана и Лизаразю.

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Его список достижений и трофеев больше, чем в тренерской карьере Валерия Карпина. Но современники относятся к нему как угодно – как к ролевому игроку, форварду-функции, бездумному столбу или модели нижнего белья, но точно не как к звезде нападения. Даже соотечественники не считают Оливье важной фигурой для национального футбола. «Ой, давай не путать «Формулу-1» с картингом. «Формула-1» – это я, и я еще мягко выражаюсь», – поморщился Карим Бензема на вопрос о сравнении с Жиру.

Сразу несколько статистических твиттеров запулили поразительные показатели. Оказывается, у Жиру потрясные результаты в еврокубках – в 15 матчах в стартовом составе «Челси» француз положил уже 16 мячей. Наверное, с этим прицелом его и выпустил в основе Томас Тухель. Ведь это был всего лишь четвертый выход Оливье с первой минуты в 2021 году, вряд ли его появление кто-то прогнозировал. Даже игру с «Саутгемптоном» форвард провел на лавке, хотя там «синим» для победы почти час требовались два гола.

Тухель отправил Жиру только на «Атлетико» и понимал, как сложится игра против Симеоне. Даже без ключевого защитника Хименеса «индейцы» неприступны у своих ворот. Да, у «Мадрида» ужасный отрезок сезона – серия из семи матчей с пропущенными мячами и три из четырех игр без побед. Но без выигранных отскоков на чужой трети испанцев не пробить, и для такого футбола жизненно необходим как раз Оливье.

Поразительно, но по ощущениям «Челси» больше надеялся на шустрые рывки и быстрые ноги, чем на высокий рост и прыгучесть здоровяков. Вместо кроссов с фланга лондонцы предпочитали прострелы низом – передачи по земле катили и Хадсон-Одои, и Маунт, и остальные крайки.

Оливье Жиру («Челси»), Марио Эрмосо и Тома Лемар («Атлетико» Мадрид) Фото: Getty Images

Этим же можно объяснить такое незначительное преимущество по воздушным дуэлям – 16:15 в пользу мадридского клуба. У «Атлетико» было меньше пасов и меньше атакующих действий на 90 минут, но частенько они искали Суареса именно верховыми передачами. У «Челси» было превосходство в территории, но с приходом Тухеля лондонцы чаще комбинируют низом и реже задействуют навесы с флангов.

И даже странно, что для такой закрытой игры Томасу понадобился именно Оливье Жиру. «Мы приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол, и знали, как доставить им проблемы в нападении. Были очень сосредоточены и знали наши сильные стороны. Это была не самоуверенность, а просто убежденность в нашей мощи», – подтвердил форвард в эфире BT Sport после матча (цитата по BBC).

Эрмосо, Савич и Фелипе, конечно, схарчили статного француза – до забитого мяча самым острым моментом Оливье была передача со стеночкой Тимо Вернеру. После обратного паса Тимо упал в штрафной в первом тайме и требовал пенальти. Неудивительно, если вы не помните этот эпизод (пересмотрите 18-ю минуту), ведь это отличная характеристика опасности Жиру и похвала обороне «Атлетико».

Оливье Жиру, «Челси» – «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

Но Оливье и не нужна куча шансов, чтобы забить. Известно, что генпродюсер «Челси» Марина Грановская после отставки Фрэнка Лэмпарда выбирала между Ральфом Рангником и Томасом Тухелем, чтобы ускорить адаптацию Вернера с Каем Хаверцом (почти 140 потраченных миллионов евро на двоих). Но никто и никогда в жизни не подгонял тренеров под нужды Жиру.

Последние девять сезонов он проводит в Лондоне – сначала на «Эмирейтс», затем на «Стэмфорд Бридж», и первые пять лет в «Арсенале» он стабильно забивал больше 10 мячей в АПЛ. Конечно, это можно списать на атакующую схему Арсена Венгера, но эволюция Жиру в верного солдата тоже удивляет. Он спокойно пережил эволюцию в нападающего с мусорными минутами. И Оливье вовсе не суперсаб, а именно король редкого эпизода. Такого, как с «Атлетико».

Безусловно, он не обходится без статистических аномалий как в хорошую, так и в плохую стороны. Плюсы – декабрьский выездной матч с «Севильей» (пять ударов, четыре в створ, четыре гола), минусы – весь чемпионат мира-2018 в России (546 минут на поле, ноль голов, ноль выстрелов в раму). Но вот уже четвертый тренер «Челси» использует Жиру как спасательную соломинку – если кто-то и затолкает мяч в ворота в неочевидном эпизоде, так только Оливье.

Конечно, лондонский клуб в будущем надеется в нападении на совсем других людей – это и Вернер, и Хаверц, и Зиех, и Палисик. У Жиру в конце сезона заканчивается контракт, а отношение офиса «синих» к ветеранам известно – всех парней за 30 встречают словами «Сорри, старик, максимум годичное соглашение». Оливье чуть не ушел за игровой практикой в «Интер» или «Марсель», но все же остался в надежде на нового тренера. И пока Томас Тухель убеждается на собственном примере – иногда не нужно гнаться за болидом «Формулы-1», когда надежный карт может сделать красиво.

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