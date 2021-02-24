Одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 стала мёнхенгладбахская «Боруссия». «Гладбах» дважды разбомбил «Шахтер» 6:0 и 4:0, склепал по ничьей с «Реалом» и «Интером» и в итоге проскочил со второго места в плей-офф. Для клуба это первый в истории проход в матчи на выбывание в ЛЧ. «Боруссия» запомнилась искрометной атакующей игрой, которую выстроил талантливый коуч Марко Розе (16 мячей в группе – больше нашпиговала только «Бавария»). Марко прокачался до статуса самого перспективного немецкого тренера, летом примется за перестройку дортмундской «Боруссии».

Розе имеет крепкие футбольные корни. Его дед Вальтер Роуз выкладывался на футбольных полях до и после войны. В 1937-м цепкий защитник даже сыграл за сборную Германии в матче отбора к ЧМ-1938. Немцы разнесли эстонцев 4:1, а матч прошел в Кёнигсберге, который спустя всего несколько лет достался СССР. В конце карьеры Вальтер совмещал тренерскую и игровую деятельность в «БЗГ Лейпциг», но коуч Роуз оказался совсем слабый. Тренерская практика продлилась всего год, после чего Вальтер больше не связывался с футболом.

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Марко построил куда более успешную тренерскую карьеру, но он, как и дед, опробовал обе профессии. Розе намотал 65 игр в Бундеслиге в составе «Майнца» и еще больше в низших лигах: 119 битв во второй Бундеслиге и еще под сотню матчей в дивизионах слабее. Помимо «Майнца» защитник вкалывал за «Ганновер» и «Лейпциг» (не «Ред Булл»). А главный успех в игровой карьере – это не чемпионство во второй Бундеслиге с «Ганновером», а тренировки в «Майнце» под руководством Юргена Клоппа.

Нынешний тренер «Ливерпуля» работал с Марко шесть лет. За это время Розе пропитался мантрами о контрпрессинге, а возможностям еще действующего футболиста удивлялся сам тренер: «У Марко может быть любая работа, и он всегда с ней справляется». После ухода Юргена в «Дортмунд» Розе повысился до должности помощника другого ученика Клоппа Томаса Тухеля. Но с Томасом молодой коуч продержался всего две игры и улетел набираться опыта во вторую команду. Там, кстати, Марко, как и дед, совмещал игровую и тренерскую практику.

Талантливого тренера приметил всеведущий концерн «Ред Булл» и закинул его в молодежку «Зальцбурга». Розе стартовал в команде U-16, через два сезона поднялся в U-18, еще через год – в U-19, с которой выиграл Юношескую лигу УЕФА с победами во всех матчах. Со взрослым «Зальцбургом», куда Розе десантировался на следующий сезон, он тоже нашумел в еврокубке. В первом сезоне с новым коучем австрийцы пронеслись до полуфинала Лиги Европы, где только в дополнительное время проиграли «Марселю».

Австрийский «Ред Булл» выделялся крутой атакой и превращал матчи в бойни. Например, в четвертьфинале «быки» в первом матче влетели 2:4 «Лацио», но в ответке разнесли римлян 4:1. «Зальцбург» за весь розыгрыш заколотил 21 мяч, стал четвертым по результативности и уступил только «Арсеналу», «Лацио» и «Зениту». Тренера яркой команды не могли долго не замечать в топовых лигах, и летом 2019-го Розе доехал до «Боруссии» Мёнхенгладбах. «Мы очень интенсивно занимаемся скаутингом, поэтому Марко уже давно был в поле нашего зрения», – сказал спортивный директор «Гладбаха» Макс Эберль.

В «Боруссии» Марко получил возможность продемонстрировать скиллы для более широкой публики. Его назначение выглядело странным, ведь «жеребцы» перед назначением Розе запрыгнули на пятое место после двух подряд девятых, а тут пришел какой-то ноунейм. Но руководство привлекала прогрессивная философия коуча, видение которой в Германии ввел Клопп. Его ученик точно понимал, как выстроить современный атакующий футбол с контрпрессингом: «Я провел много лет под руководством Клоппа. Он сформировал меня. Я кое-что перенял с точки зрения футбола, выработал собственный стиль».

Марко Розе в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Тренер осуществил планы в «Боруссии». В первом же сезоне-2019/20 «Гладбах» запрыгнул на четвертое место и забил на 11 голов больше, чем в предыдущем розыгрыше. Марко усовершенствовал атакующую игру «жеребцов». Если в сезоне-2018/19 почти половину голов «Боруссии» в Бундеслиге (28 из 55) выписали два игрока – Азар и Плеа, то при Розе нападение заиграло более равномерно. 55 мячей из 66 вшестером заколотили Плеа, Тюрам, Штиндль Хоффман, Эмболо и Херрманн.

Тренер создал механизм, работающий вне зависимости от исполнителей: прессинг, постоянные перемещения и отборы на чужой половине поля позволяли выводить на голевую позицию любого игрока. «Основные идеи, лежащие в основе моей философии игры – это эмоциональность, голод к голам и активность. Мы хотим работать с мячом, поэтому при его потере сразу идем в отбор. Задача завладеть мячом высоко и иметь короткий путь к воротам. А когда сами им владеем, то максимально быстро продвигаемся вперед», – рассказал Розе после первого года работы в «Боруссии».

Розе – еще один крутой выпускник немецкой тренерской школы, одной из ведущих в последние годы. «Он действительно самый разрекламированный тренер на данный момент, все спрашивают о нем», – отметил Клопп незадолго до официального приглашения ученика в «Дортмунд».

В декабре из «Дортмунда» изгнали Фавра, при котором клуб из главного конкурента «Баварии» провалился к соискателям Лиги Европы. «Дортмунд» часто показывает тусклую игру и проигрывает даже аутсайдерам. Розе по силам реанимировать «Боруссию» и вернуть ее на рельсы атакующей философии.

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