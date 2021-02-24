В Лиге чемпионов четвертый день матчей 1/8 – «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Реал», а «Манчестер Сити» заглянет к «Боруссии» Мёнхенгладбах в Будапешт.

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21:50. Ну и стартовые 11 от «Гладбаха» и «Сити» пора засветить. У гостей – топ-состав, хоть и без Де Брёйне.

«Боруссия»: Зоммер – Гинтер, Закария, Эльведи – Бенсебаини, Хофманн, Крамер, Нойхаус, Лайнер – Штиндль, Плеа.

«Ман Сити»: Эдерсон – Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу – Родриго, Гюндоган, Фоден – Бернарду, Стерлинг, Жезус.

21:46. Вот и стартовые составы подъехали. Давайте начнем с «Реала» и «Аталанты». Спойлер: Лехи Миранчука в старте нет.

«Аталанта»: Голлини – Джимсити, Ромеро, Толои – Госенс, Фройлер, Де Рон, Мехле, Пессина – Сапата, Муриэль.

«Реал»: Куртуа – Начо, Варан, Менди – Каземиро, Иско, Кроос, Модрич, Васкес – Винисиус, Асенсио.

21:35. Во втором матче в Будапеште «Ман Сити» проверит на прочность «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Ту самую, которая на групповом этапе круто смотрелась на фоне «Реала», «Интера» и дважды грохнула «Шахтер».

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21:27. У «Мадрида» всего 5 защитников в заявке, из них двое – Чуст и Мигель. А еще Варан, который в последние годы очень любит привозить в ЛЧ. Как бы при таком разнообразии игроков «Реал» сегодня не присел на минус 2-3 перед ответкой.

21:25. Стартовых составов еще нет (ждем еще минут 40), но глобальные детали уже известны: у «Реала» не сыграют 9 человек, включая Рамоса, Бензема, Азара, Карвахаля и Вальверде. Мадридцам будет безумно тяжело не разбиться в Италии.

21:20. Всем привет! Еще четыре клуба стартуют на стадии 1/8 Лиги чемпионов. Давайте сразу ответим на очень важный вопрос: что светит «Аталанте» Алексея Миранчука против «Реала»?

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