Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека стал одним из кандидатов на место коуча в мадридском «Реале».

Источники Corriere dello Sport пишут, что работу португальца высоко оценили на «Сантьяго Бернабеу». Самому Фонсеке хотелось бы продолжить карьеру в Испании. Помимо «Реала» к нему проявляет интерес лиссабонская «Бенфика», с агентом коуча также связывались представители несколько европейских топ-клубов.

Чемпионат Испании «Реал» подозревают в уклонении от налогов на сумму €200 млн 22/02/2021 В 16:46

«Рома» идет на четвертом месте в чемпионате Италии и находится в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги Европы – в первом матче 1/16 «волки» в гостях разбили «Брагу» со счетом 2:0. При этом будущее тренера зависит от того, попадет ли римский клуб в Лигу чемпионов на следующий сезон. В контракте Паулу есть опция автоматического продления, если римляне окажется в топ-4 Серии А.

В Corriere dello Sport отметили слова одного из футболистов, пожелавшего остаться анонимным. После назначения Фонсеки он заявил: «Через три года он будет тренировать мадридский «Реал».

С 2016 по 2019 гг. Паулу Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Вместе с «горняками» он трижды делал золотой дубль – выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

«Реал» идет в Испании на втором месте и по потерянным баллам отстает от «Атлетико» на шесть очков.

Чемпионат Испании В «Реале» 40 травм за сезон. Зидан в гневе на тренеров по ОФП 16/02/2021 В 13:20