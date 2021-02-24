Британский журнал FourFourTwo провел опрос на лучшего бразильского футболиста всех времен. Журналисты выбрали 32 игроков и определили величайшего в истории по олимпийской системе.

Меньше всего голосов в первом раунде получил полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. За него отдали всего лишь 0,8% апвоутов. В стартовом круге выбыли также Каземиро, Давид Луис, Дунга, Денилсон, Дида, Лусио, Леонидис, Карлос Альберто, Жерсон, Адриано, Роберто Фирмино, Жуниньо Пернамбукано, Фалькао, Зе Роберто и Ривеллино.

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Следом за ними расположились Жилберто Силва, Зико, Марсело, Дани Алвес и Жаирзиньо. Звезда «ПСЖ» Неймар, за которого в 2017 году отдали 222 миллиона евро, оказался лишь на 11-й позиции в этом рейтинге.

В топ-10 попали Гарринча, Кака, Ромарио, Кафу, Сократес и Роберто Карлос. В полуфиналах голосования выбыли Ривалдо и Роналдиньо. А в решающем полле оказались двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо и Король футбола Пеле. В итоге Зубастик получил 59,9% голосов, победил трехкратного чемпиона мира и стал лучшим бразильским игроком по версии FourFourTwo. Об этом сообщил сайт SPORTbible..

Роналдо выступал за «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан» и закончил карьеру в 2011 году.

Пеле выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» и закончил карьеру в 1977 году.

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