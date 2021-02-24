«Манчестер Сити» после 18 побед подряд приехал в Будапешт за продолжением серии и справился с задачей.

В первой половине команда Пепа Гвардиолы довольно долго примеривалась к голу в ворота соперника, но на 29-й минуте «Мёнхенгладбах» неожиданно пал от удара головой Бернарду Силвы.

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Во второй половине «Манчестер Сити» почти скопировал мяч из первой половины. На 65-й минуте Жоау Канселу подал на дальнюю штангу, но Бернарду Силва вместо удара скинул мяч на Габи Жезуса, который воткнул его в сетку.

Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере.

Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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