«Манчестер Сити» после 18 побед подряд приехал в Будапешт за продолжением серии и справился с задачей.
В первой половине команда Пепа Гвардиолы довольно долго примеривалась к голу в ворота соперника, но на 29-й минуте «Мёнхенгладбах» неожиданно пал от удара головой Бернарду Силвы.
Лига чемпионов УЕФА
«Дортмунд» возглавит ученик Клоппа. Он повернут на атаке
Во второй половине «Манчестер Сити» почти скопировал мяч из первой половины. На 65-й минуте Жоау Канселу подал на дальнюю штангу, но Бернарду Силва вместо удара скинул мяч на Габи Жезуса, который воткнул его в сетку.
- Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере.
- Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА
Победа «Сити», удаление у «Аталанты» и гол Менди. Главное в ЛЧ
Чемпионат Англии
Анхелиньо: «Пеп убил мою уверенность. Зачехлил меня за 2 матча»