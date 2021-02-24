Мадридский «Реал» победил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» – 1:0. Большую часть встречи «бланкос» провели в большинстве.

«Аталанта» осталась вдесятером уже в начале первого тайма. На 18-й минуте Ремо Фройлер свалил перед штрафной Ферлана Менди и увидел перед собой прямую красную карточку.

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Во второй половине на газоне появился Йосип Иличич, и «Мадрид» продолжил игру во владении на чужой трети. На 86-й минуте на замену вышел украинец Руслан Малиновский, Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

И сразу после выхода Малиновского «Реал» открыл счет. Ферлан Менди подхватил мяч на подборе, пробил издали с правой ноги и попал в дальний угол.

1:0 – «Реал» дожал «Аталанту» в Бергамо.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 марта на мадридском стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Во второй встрече плей-офф не примет участие Карлос Каземиро. Он получил желтую карточку и пропустит игру с «Аталантой».

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