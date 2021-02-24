В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8, после которых наступила некоторая ясность – кто же пробьется в четвертьфинал. Или не все так очевидно? Давайте решим, кто пройдет дальше.

Кто станет участником 1/4 после разгрома в Каталонии?

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«Реал» с трудом одолел «Аталанту». У команды Миранчука хватит силенок отыграться?

КОГО ЖДАТЬ В 1/4?

«Ливерпуль» надругался над «Лейпцигом». Кажется, тут без чудес.

«КРАСНЫЕ» ВОЙДУТ В ТОП-8?

«Челси» оказался сильнее лидера Примеры. Но впереди матч на «Стэмфорд Бридж».

КОГО ЖДАТЬ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ?

«Сити» ни разу за 45 минут не впустил «Гладбах» в свою штрафную и убедительно победил.

ПУСТЯТ ЛИ НЕМЦЕВ ПОСЛЕ ТАКОГО В СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ?

Холанн в огне, но «Боруссия» пропустила от «Севильи» дважды. Тут ведь интрига жива?

КТО КОГО?

Криштиану Роналду может остаться без четвертьфинала следом за Месси. «Порту» выиграл первый матч 2:1.

ЧТО СЛУЧИТСЯ ЗДЕСЬ?
  • Ответные матчи состоятся 9-10 и 16-17 марта.
  • Действующий победитель турнира – «Бавария».

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