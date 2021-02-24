В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8, после которых наступила некоторая ясность – кто же пробьется в четвертьфинал. Или не все так очевидно? Давайте решим, кто пройдет дальше.
Кто станет участником 1/4 после разгрома в Каталонии?
«Бавария» идет за еще одним треблом?
«Реал» с трудом одолел «Аталанту». У команды Миранчука хватит силенок отыграться?
«Ливерпуль» надругался над «Лейпцигом». Кажется, тут без чудес.
«Челси» оказался сильнее лидера Примеры. Но впереди матч на «Стэмфорд Бридж».
«Сити» ни разу за 45 минут не впустил «Гладбах» в свою штрафную и убедительно победил.
Холанн в огне, но «Боруссия» пропустила от «Севильи» дважды. Тут ведь интрига жива?
Криштиану Роналду может остаться без четвертьфинала следом за Месси. «Порту» выиграл первый матч 2:1.
- Ответные матчи состоятся 9-10 и 16-17 марта.
- Действующий победитель турнира – «Бавария».