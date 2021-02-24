«Манчестер Сити» выиграл 19-й матч подряд и снова подтвердил статус главного фаворита Лиги чемпионов. Симпатичную «Боруссию» Марка Розе, выжившую в группе с «Интером», «Реалом» и «Шахтером», даже не разгромили, а унизили в игровом плане. Нынешнему «Манчестер Сити» совершенно необязательно забивать сопернику 3-5 мячей, чтобы доказать свое колоссальное превосходство. Все видно и так.

Довольно странно, что разные статистические агентства нарисовали «горожанам» около 60% владения, потому что казалось, что они властвовали на будапештской «Пушкаш Арене» безальтернативно. Важно еще и то, что до 65-й минуты немецкий клуб, который вообще-то считался хозяином поля, ни разу не пробил по воротам. Тогда же мёнхенгладбахцы впервые залезли с мячом в штрафную. Короче говоря, преимущество команды Пепа было настолько подавляющим, что тики-така «Барселоны» десятилетней давности показалась легким развлечением.

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Такой перфоманс, конечно, способен еще мощнее подкрепить тезис о фаворитизме «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Аналитики из FiveThirtyEight, например, считают, что команда Пепа Гвардиолы выиграет ЛЧ-2020/21 с вероятностью в 43%. Кажется, эта оценка слегка завышена.

Система оценки базируется на вычислении силы конкретной команды в конкретный момент времени, что позволяет ей оставаться динамичной даже в рамках одного игрового дня. До увереннейшей победы над «Гладбахом», например, шансы «Сити» на итоговый успех оценивались в 40%, теперь – в 43%. В основе вычисления вероятности лежит исчисление индекса футбольной силы, который наиболее точно оценивает выступления команды не только по реальным результатам, но и по модели ожидаемых голов. Оснований не верить рейтингу нет, потому что в его топе реально находятся лучшие клубы Европы и почему-то «Барселона», выезжающая на гипероценке атакующего потенциала (лучший в мире наравне с «Баварией»). Но речь не о каталонцах, которым, кстати, дают 1%-ную вероятность итоговой победы в ЛЧ, а о 43% «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

По сути, 43% нужно понимать, как альтернативу «Сити» 15 оставшимся участникам плей-офф ЛЧ. Да, манки действительно безоговорочно сильнее половины из них, но вот с мировой элитой у них могут возникнуть проблемы. Во-первых, «горожане» крайне давно (с сезона-2015/16) не добирались хотя бы до полуфинала ЛЧ, в последние три года неизменно вылетая в четвертьфинале. Опыт решающих стадий явно играет не за них. Во-вторых, оценка в 43% верна только на текущий момент, когда у «Баварии» из-за травм вылетела половина состава, а у манкунианцев в строю все топы. В-третьих, фактор гиперподготовки Пепа никто не отменял. В-четвертых, в Европе есть команды, стиль которых будет явно неудобен «горожанам». Это и «Бавария», которая привыкла играть в то же пасовое давление и прессинг, «ПСЖ» – способный улетать и реализовывать шансы в контратаках, чего сегодня никак не удавалось «Гладбаху». В конце концов есть еще опытный «Ливерпуль», которому попросту негде больше концентрировать усилия в этом сезоне, да и любой из пары «Челси» – «Атлетико» способен доставить проблемы в хороший день.

Нужно помнить, что Лига чемпионов – турнир скоротечный и не дающий права на ошибку, даже если вероятность победы равняется 43%. Исправить провал одного матча, которые свойственны «Сити» последних лет, иногда бывает слишком сложно.

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