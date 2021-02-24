«Реал» приехал в Бергамо мучиться – у Зидана не было девяти футболистов ротации, в том числе, Рамоса и Бензема. В Gazzetta dello Sport называли «Аталанту» фаворитом, но весь ход встречи перевернул один эпизод в первом тайме.

На 18-й минуте Иско и Винисиус вспороли чужую оборону и оставили гигантскую дыру в защите итальянского клуба. В свободную зону вбежал Ферлан Менди, который получил мяч и оказался перед штрафной бергамасков. Перед французом тут же вырос успевший на подстраховку Ремо Фройлер. Опорник «Аталанты» помешал Менди, который прокинул мяч во фланге и упал в контакте со швейцарцем.

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Арбитр Тобиас Штилер прискакал к месту эпизода и тут же показал Фройлеру прямую красную карточку – по его мнению, это был фол последней надежды. Хотя без видеоповторов заметно, что Ферлан уходил на дриблинге от ворот, а не по направлению к голкиперу. В таких ситуациях судьи должны показывать максимум желтые, но точно не удалять соперника.

Странно, что при наличии системы ВАР на стадионе в Бергамо Штилер не посмотрел запись эпизода и безапелляционно удалил игрока «Аталанты». Конечно, это повлияло на стиль хозяев. Всего в этой встрече они владели мячом 31% времени и ни разу не пробили по воротам. У них рано покинул поле травмированный Сапата, Гасперини снял с игры Муриэля и выпустил Иличича, то есть большую часть матча итальянцы действовали вообще без чистого нападающего.

Сам тренер бергамасков просто сгорел во флэш-интервью после матча. «Меня удалили в Серии А за кое-какие выражения, и, наверное, УЕФА забанит меня на месяц. Но это футбольное самоубийство. Не должно быть судей, которые никогда не выходили на поле и не знают разницы между единоборством и фолом. А если они не видят разницы, то им следует найти другую работу. А вместо них взять людей, которые играли в футбол. Арбитрам уже дали видеоповторы, но даже с ними они совершают ошибки», – полыхал Джанпьеро Гасперини (цитата по Football Italia).

Джанпьеро Гасперини, «Аталанта» – «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

С его оценкой согласен и Фабио Капелло. «Это печально, ведь Фройлер не был последним защитником, а Менди уходил на фланг. Желтая – еще ладно, но давать за такое красную – это необъяснимо. Рефери убил игру этим решением», – сказал экс-тренер сборной России в эфире Sky Sport Italia (цитата по Football Italia).

Профессионалы в судействе тоже не заступились за коллегу Штилера. «Арбитр посчитал, что Ферлана Менди сбили при явной возможности забить мяч. Но, по-моему, выглядело избыточно. У игрока «Реала» даже не было полноценного контроля мяча, желтой карточки было бы достаточно», – сказал эксперт Radio Marca по вопросам футбольных правил Хуан Андухар Оливер.

А экс-арбитр Итурральде Гонсалес объяснил, почему там могло быть удаление и почему не сработал ВАР. «Это очень пограничный фол – можно было давать как желтую, так и красную. Мы видим более широкую перспективу по телевизору, но у рефери на поле другой взгляд. Это пограничная ситуация, так что ВАР тут не помог бы. А с того обзора, который был у судьи, это удаление», – заявил Гонсалес в эфире радиостанции Cadena SER.

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