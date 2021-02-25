33-летний словенец появился на поле на 57-й минуте, но на 86-й был заменен на украинца Руслана Малиновского. Иличич не задержался на скамейке запасных и сразу отправился в подтрибунное помещение. «Перестань жаловаться и найди, что нужно делать!» – говорил Гасперини футболисту. Его слова передает журналист Сиавуш Фаллахи.