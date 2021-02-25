Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» сделал обратную замену полузащитника Йосипа Иличича.

33-летний словенец появился на поле на 57-й минуте, но на 86-й был заменен на украинца Руслана Малиновского. Иличич не задержался на скамейке запасных и сразу отправился в подтрибунное помещение. «Перестань жаловаться и найди, что нужно делать!» – говорил Гасперини футболисту. Его слова передает журналист Сиавуш Фаллахи.

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  • «Реал» выиграл со счетом 1:0, Ферлан Менди забил сразу после ухода Иличича.
  • Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» состоится 16 марта.

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